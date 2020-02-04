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«Лидское пиво» отмечает юбилей «Жигулёвского» выпуском раритетной серии

04.02.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

«Лидское пиво» отмечает юбилей «Жигулёвского» выпуском раритетной серии

Лидский пивзавод подготовил сюрприз к 80-летию своего «Жигулёвского» пива. К юбилею сорта в ритейле появилось «Жыгулёўcкае 80 год» с раритетной бутылкой и оригинальной этикеткой по мотивам дизайна 40-х годов. По случаю запуска в крупных торговых центрах появятся ретро-зоны с погружением в советскую эпоху.

Вкус новинки максимально приближен к тому самому «Жигулёвскому», которое стало стандартом пива и символом эпохи для многих поколений. Производили его в Лиде с 1940 года, так что и рецептура максимально соответствует нормам советского времени. Для этого пивовары использовали особый купаж солодов и хмеля, получив насыщенное полнотелое светлое пиво.

История марки началась в конце XIX века, когда промышленник Альфред Риттер вон Велло основал завод в Самаре и начал варить пиво под названием «Венское». В 1934 году производство посетил нарком пищевой промышленности СССР Анастас Микоян, которому пиво пришлось по вкусу, но смутило «буржуазное» название. Пиво быстро переименовали в «Жигулёвское» (от татарского «дже-гули», что означает «воля», «высшая степень свободы»). Пиво получило широкую известность, а на пике популярности его варили 735 заводов. В Беларуси на протяжении 80 лет его непрерывно выпускает Лидский пивзавод. Некоторые историки считают, что в производство его внедрили в Лиде даже раньше — в 1938 году.

— Выпускаемое в Лиде «Жигулёвское» давно уже стало брендом, который известен далеко за пределами страны, — отметил главный пивовар компании Олег Малахов. — Легендарный сорт начал свою историю в Беларуси на лидском пивзаводе ещё в 1940 году, но по-прежнему является одним из наиболее популярных у потребителей. К юбилею мы разработали новинку «Жыгулёўcкае 80 год», которая напоминает первый сорт пива, а для усиления эффекта выбрали дизайн по мотивам реальной этикетки «Жигулёвское» 40-х годов. Это новинка для нас не только дань уважения старейшему бренду, но и символ неизменного качества и преемственности традиций через поколения, который вносит особый вклад в культуру пития.

Пиво содержит 5,5% алкоголя, имеет светлый цвет (12–16 EBC), плотность составляет 13%. Сорт рекомендуется подавать охлажденным до температуры 12 °C. В ритейле он представлен в стеклянной бутылке объёмом 0,5 л. «Жыгулёўcкае 80 год» выпущено лимитированной партией и будет доступно в продаже до конца года.

  • Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

 
 
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Лидский пивзавод подготовил сюрприз к 80-летию своего «Жигулёвского» пива. К юбилею сорта в ритейле появилось «Жыгулёўcкае 80 год» с раритетной бутылкой и...
 

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