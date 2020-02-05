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Рекламировал трусы и обвинялся в изнасиловании. Попробуйте различить правду от фейка о Роналду
Источник материала: Tut.by
Сегодня Криштиану Роналду исполняется 35. Португалец продолжает феерить на поле и творить историю. На днях Криш установил очередной рекорд, вырвавшись на третье место по голам в мировом футболе. SPORT.TUT.BY предлагает пройти тест и отличить правдивые факты об имениннике от фейковых (будьте внимательны, парочка вопросов — с подвохом!).
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