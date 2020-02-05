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Лукашенко: Из-за визита Помпео Москва подняла «целый какой-то скандал»

05.02.2020 08:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Беларуси Александр Лукашенко отверг озабоченности России в связи с визитом в Минск госсекретаря США Майкла Помпео, заявив, что это никак не навредило России, передает Интерфакс.

По мнению белорусского президента, из-за визита американского чиновника Москва подняла «целый какой-то скандал». «В России озаботились. А что, мы больше сделали с Америкой, чем Россия? Вы посмотрите: они взасос с ними стараются поцеловаться. Не получается, правда. Мы что, переживаем? Мы радуемся за них, когда они обнимаются и целуются. ...Тут целый какой-то скандал подняли: ах, приехал госсекретарь! Да, приехал. И я не скрывал, я вам намекнул, что у нас заочно давние отношения», - цитирует Лукашенко БелТА.

Лукашенко подчеркнул право Беларуси как суверенной страны проводить независимую внешнюю политику, в том числе выстраивать тесные отношения с США: «Или мы этим навредили России? Нет».

При этом белорусский руководитель заявил, что не стал бы называть американцев «большими друзьями»: «Но период вот этого холода, когда мы смотрели друг на друга через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку, закончился. И никому не надо в этом направлении стенать, переживать и рыдать». Лукашенко подчеркнул, что Беларусь налаживает отношения с «величайшей империей - ведущей страной мира».

Он также рассказал о тесных контактах с Помпео, когда тот еще возглавлял ЦРУ. «Если рассекретить все материалы, то мир нам аплодировать будет. Мы с Помпео, когда он был директором ЦРУ, проводили здесь серьезнейшие операции. Они к нам обращались, давали нам информацию. Мы задерживали здесь с ядерными материалами на границе людей. И без них задерживали. А у них это вопрос номер один».

Помпео посетил с официальным визитом Минск 1 февраля. Он стал самым высокопоставленным американским чиновником, побывавшим в стране в XXI веке.
 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко отверг озабоченности России в связи с визитом в Минск госсекретаря США Майкла Помпео, заявив, что это никак не навредило...
 
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