Лукашенко: Из-за визита Помпео Москва подняла «целый какой-то скандал»

По мнению белорусского президента, из-за визита американского чиновника Москва подняла «целый какой-то скандал». «В России озаботились. А что, мы больше сделали с Америкой, чем Россия? Вы посмотрите: они взасос с ними стараются поцеловаться. Не получается, правда. Мы что, переживаем? Мы радуемся за них, когда они обнимаются и целуются. ...Тут целый какой-то скандал подняли: ах, приехал госсекретарь! Да, приехал. И я не скрывал, я вам намекнул, что у нас заочно давние отношения», - цитирует Лукашенко БелТА.





Лукашенко подчеркнул право Беларуси как суверенной страны проводить независимую внешнюю политику, в том числе выстраивать тесные отношения с США: «Или мы этим навредили России? Нет».





При этом белорусский руководитель заявил, что не стал бы называть американцев «большими друзьями»: «Но период вот этого холода, когда мы смотрели друг на друга через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку, закончился. И никому не надо в этом направлении стенать, переживать и рыдать». Лукашенко подчеркнул, что Беларусь налаживает отношения с «величайшей империей - ведущей страной мира».





Он также рассказал о тесных контактах с Помпео, когда тот еще возглавлял ЦРУ. «Если рассекретить все материалы, то мир нам аплодировать будет. Мы с Помпео, когда он был директором ЦРУ, проводили здесь серьезнейшие операции. Они к нам обращались, давали нам информацию. Мы задерживали здесь с ядерными материалами на границе людей. И без них задерживали. А у них это вопрос номер один».





Помпео посетил с официальным визитом Минск 1 февраля. Он стал самым высокопоставленным американским чиновником, побывавшим в стране в XXI веке.