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«Пятерка» специалистов магазина «Соседи» признана лучшей по итогам работы за 2019 год

05.02.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Молодые, перспективные, трудолюбивые. Сегодня они открыто улыбаются с первой полосы газеты, а совсем недавно принимали заслуженные награды на столичной сцене.

«Пятерка» специалистов магазина «Соседи» признана лучшей по итогам работы за 2019 год

Праздничный корпоратив в Минске собрал для чествования 176 представителей сети магазинов «Соседи» со всей Беларуси. В их числе – сразу пятеро наших земляков. Так что повод рассказать о сотрудниках местного магазина «Соседи» более чем весомый. «Пятерка» специалистов признана лучшей по итогам работы за 2019 год.

Кира Власенко уже при первом знакомстве буквально заражает позитивом. Отличное настроение – ее верный спутник на рабочем месте. Быстро и качественно обслуживая максимальное количество покупателей даже в самые пиковые для магазина часы, контролер-кассир остается неизменно доброжелательной на своем рабочем месте.

Аппетитные мясной фарш и колбасы, мастерски разделанная птица на витрине – все это дело рук изготовителя полуфабрикатов Ильи Малаховского. Всего год назад он влился в дружный коллектив «Соседей». И за такой непродолжительный срок сумел проявить себя как добросовестный и ответственный специалист.

Контроль за соблюдением всех технологических процессов – «вотчина» заведующего производством Натальи Кондратьевой. Со своими должностными обязанностями она справляется на «отлично». Вот уже пять лет Наталья следит за тем, чтобы на стол к быховчанам попадала исключительно качественная продукция.

Жарить, парить и варить – обязанности повара Татьяны Гонтаревой. К приготовлению блюд сотрудник в белоснежной униформе всегда приступает с творческим порывом. От этого они получаются только вкуснее!

Марина Бабкунова уже становилась «героиней» первой полосы. Правда, тогда она трудилась контролером-кассиром. Сегодня Марина — товаровед. Это должность, требующая большой ответственности и скрупулезности, чего сотруднице «Соседей» не занимать.

«Соседи» — торговый объект, за годы полюбившийся многим быховчанам. Такая популярность вполне объяснима. Широкий ассортимент представленных товаров плюс отличное обслуживание покупателей. Именно в этом и кроется залог популярности «Соседей».

Алеся ЦАРЕВА.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Молодые, перспективные, трудолюбивые. Сегодня они открыто улыбаются с первой полосы газеты, а совсем недавно принимали заслуженные награды на столичной сцене.
 
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