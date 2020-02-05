ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На некоторых заправках "Лукойла" вводят ограничения на продажу топлива

05.02.2020 08:42 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На ряде региональных заправок "Лукойла" введены ограничения на покупку топлива.

Об этом порталу TUT.by сообщили читатели и подтвердили на некоторых АЗС.

На АЗС №21 "Лукойла" Бресте в рассказали, что дизельное топливо продается не более 100 литров в одни руки. Причем ограничение введено и для легкового, и для грузового транспорта. Введение норматива объяснили тем, что топлива не хватает на все заправки.

Такую же информацию TUT.by сообщили на АЗС №22 "Лукойла" в Бресте, а также на заправке №17 в Барановичах.

Однако на заправках "Лукойла" в Минске, Бобруйске, Гродно, Солигорске и Витебске информацию об ограничениях опровергли.

По неподтвержденной информации, белорусские НПЗ в Мозыре и Новополоцке отказывают в поставках топлива тем сетям АЗС, которыми владеют российские нефтяные компании. Напомним, что с 1 января российские компании "Лукойл", "Роснефть", "Газпром нефть" и "Татнефть" отказались поставлять нефть в Беларусь без премии.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На ряде региональных заправок "Лукойла" введены ограничения на покупку топлива.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Пятерка» специалистов магазина «Соседи» признана лучшей по итогам работы за 2019 год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика