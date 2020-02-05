“Семашко туда не отправишь”: Кто поедет послом Беларуси в США?

Белорусского посла не было в США 12 лет. Кто это будет? Крепкий хозяйственник? Западник? Железобетонный идеолог?предложило экспертам порассуждать, кому достанется вакансия, и сделать свои ставки.

“Семашко туда не отправишь”

Политический обозреватель Артём Шрайбман считает, что наиболее очевидная кандидатура на должность посла Беларуси в США — это заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко. По его мнению, “учитывая важность страны”, в Вашингтон вряд ли станут назначать неизвестного дипломата:





“Поэтому либо он, либо фигура калибра Елены Купчиной. Туда должны направляться дипломаты, которые уже занимали высокие посты в МИДе, независимо от того, чем они занимаются сейчас”.





Шрайбман замечает, что “США — это не просто страна, куда нужно трудоустроить важного чиновника”. Важно знать специфику работы американской бюрократии. Поэтому пул кандидатов невелик.





“Условно говоря, Семашко туда не отправишь, — объясняет он. — Обязательно нужен человек с хорошим английским языком, опытом работы либо в Западной Европе, либо в США. В Беларуси, наверное, никто не понимает эту страну лучше, чем Кравченко, который провёл там много времени и в последние годы отвечал в МИДе за Европу и Америку”.





Сколько долларов готов поставить обозреватель за своего кандидата?





“Давайте 50!” — смело отвечает Шрайбман.





Правда, если Лукашенко будет принимать решение о после в США “по своей линии”, в Вашингтон могут отправить кого-то из крупных чиновников.





“Кого именно — представить сложно. Одно дело — отправлять таких номенклатурщиков в Россию, где люди с похожим менталитетом и нужно уметь договариваться по белорусско-российским понятиям. Другое дело — в США”, — говорит Шрайбман.