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“Семашко туда не отправишь”: Кто поедет послом Беларуси в США?
Источник материала: Партизан
Министр иностранных дел Владимир Макей рассказал, что в течение нескольких месяцев Беларусь готова отправить посла в США. У министра уже есть список кандидатов, но фамилии пока не озвучиваются.
Белорусского посла не было в США 12 лет. Кто это будет? Крепкий хозяйственник? Западник? Железобетонный идеолог?
“Семашко туда не отправишь”
Политический обозреватель Артём Шрайбман считает, что наиболее очевидная кандидатура на должность посла Беларуси в США — это заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко. По его мнению, “учитывая важность страны”, в Вашингтон вряд ли станут назначать неизвестного дипломата:
“Поэтому либо он, либо фигура калибра Елены Купчиной. Туда должны направляться дипломаты, которые уже занимали высокие посты в МИДе, независимо от того, чем они занимаются сейчас”.
Шрайбман замечает, что “США — это не просто страна, куда нужно трудоустроить важного чиновника”. Важно знать специфику работы американской бюрократии. Поэтому пул кандидатов невелик.
“Условно говоря, Семашко туда не отправишь, — объясняет он. — Обязательно нужен человек с хорошим английским языком, опытом работы либо в Западной Европе, либо в США. В Беларуси, наверное, никто не понимает эту страну лучше, чем Кравченко, который провёл там много времени и в последние годы отвечал в МИДе за Европу и Америку”.
Сколько долларов готов поставить обозреватель за своего кандидата?
“Давайте 50!” — смело отвечает Шрайбман.
Правда, если Лукашенко будет принимать решение о после в США “по своей линии”, в Вашингтон могут отправить кого-то из крупных чиновников.
“Кого именно — представить сложно. Одно дело — отправлять таких номенклатурщиков в Россию, где люди с похожим менталитетом и нужно уметь договариваться по белорусско-российским понятиям. Другое дело — в США”, — говорит Шрайбман.
“Лучше чтобы послом был опытный дипломат”
Магистр политологии Денис Мельянцов думает, что, кроме самого Макея, место посла могли бы занять начальник главного управления Европы и Северной Америки Андрей Бушило либо уже упомянутый Олег Кравченко. Аргументы, в общем-то, те же, что и у Шрайбмана.
“Он работал в посольстве Беларуси в США, в последнее время много встреч проводил в Вашингтоне, знает всех действующих лиц, — перечисляет политолог лучшие стороны своего кандидата. — Назначение Кравченко — это наиболее вероятный сценарий. Но денежные ставки я бы не делал, потому что у нас решения могут иниматься вразрез с лог ой, которой руководствуются эксперты”.
По мнению Мельянцова, и Бушило, и Кравченко — люди командные: будут действовать исходя из национальных интересов, выполняя решения, принятые белорусской верхушкой. Эксперт считает, что в ситуации, когда наши отношения с США находятся “на первичном уровне нормализации, лучше чтобы послом был опытный дипломат”.
С другой стороны, власти может показаться, что на должность лучше назначить какого-нибудь хозяйственника, который разбирается в экономических и политических вопросах на уровне государства. В такой ситуации трудно сказать, будет это министр экономики, бывший министр экономики или даже глава администрации президента.
“Кадровая политика Лукашенко непредсказуемая”
Независимый аналитик Сергей Чалый говорит, что ему без разницы, кто будет послом Беларуси в США.
“Разве от посла что-то зависит? — объясняет он. — У нас послы кем работают? Продавцами нашей продукции [в 2016 году Лукашенко требовал от дипломатов “продавать продукцию” белорусских предприятий. — Еврорадио]! Но у нас торговли с Америкой практически нет. Мне в голову никто не приходит.
Я не помню, чтобы до этого были какие-то послы, которые чего-то добивались. Какой смысл гадать, если сейчас никто не вспомнит ни одного посла, кроме Латушко, который жаловался, что наши тракторы не продаются. Для начала пусть бы хоть язык нормальный английский у кого-нибудь был”.
Не захотел делать ставку и политический обозреватель Александр Класковский. Он убеждён, что “кадровая политика Лукашенко — непредсказуемая”.
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Министр иностранных дел Владимир Макей рассказал, что в течение нескольких месяцев Беларусь готова отправить посла в США. У министра уже есть список кандидатов, но...
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