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В Гродно временно закроют самую большую бесплатную парковку в центре города
Источник материала: Tut.by
В ближайшее время в центре Гродно начнутся работы по ремонту коммуникаций и сети водопровода. Поэтому бесплатную стоянку по улице Доминиканской придется временно закрыть,
— Начало непосредственно работ планируется на 1 марта. Но до этого необходимо провести подготовку: привезти все необходимые строительные материалы, подогнать строительную технику. В связи с этим, с 10 февраля планируется закрытие стоянки в районе улицы Доминиканской, — рассказал замдиректора предприятия «Гродноводоканал» Иосиф Хлестовский.
Предполагается, что работы продлятся в течение марта и апреля этого года.
Для жителей близлежащих домов организуют временное водоснабжение — сети водопровода проведут наружно.
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В ближайшее время в центре Гродно начнутся работы по ремонту коммуникаций и сети водопровода. Поэтому бесплатную стоянку по улице Доминиканской придется временно...
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