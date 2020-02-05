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В Гродно временно закроют самую большую бесплатную парковку в центре города

05.02.2020 08:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ближайшее время в центре Гродно начнутся работы по ремонту коммуникаций и сети водопровода. Поэтому бесплатную стоянку по улице Доминиканской придется временно закрыть, сообщает «Гродно Плюс».


Фото: скрин с видео

— Начало непосредственно работ планируется на 1 марта. Но до этого необходимо провести подготовку: привезти все необходимые строительные материалы, подогнать строительную технику. В связи с этим, с 10 февраля планируется закрытие стоянки в районе улицы Доминиканской, — рассказал замдиректора предприятия «Гродноводоканал» Иосиф Хлестовский.

Предполагается, что работы продлятся в течение марта и апреля этого года.

Для жителей близлежащих домов организуют временное водоснабжение — сети водопровода проведут наружно.

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Теги: Гродно
 
 
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В ближайшее время в центре Гродно начнутся работы по ремонту коммуникаций и сети водопровода. Поэтому бесплатную стоянку по улице Доминиканской придется временно...
 
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