В Гродно временно закроют самую большую бесплатную парковку в центре города

Источник материала: Tut.by

В ближайшее время в центре Гродно начнутся работы по ремонту коммуникаций и сети водопровода. Поэтому бесплатную стоянку по улице Доминиканской придется временно закрыть, сообщает «Гродно Плюс».



Фото: скрин с видео

— Начало непосредственно работ планируется на 1 марта. Но до этого необходимо провести подготовку: привезти все необходимые строительные материалы, подогнать строительную технику. В связи с этим, с 10 февраля планируется закрытие стоянки в районе улицы Доминиканской, — рассказал замдиректора предприятия «Гродноводоканал» Иосиф Хлестовский.

Предполагается, что работы продлятся в течение марта и апреля этого года.

Для жителей близлежащих домов организуют временное водоснабжение — сети водопровода проведут наружно.