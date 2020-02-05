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Объявлен дефолт по облигациям двух белорусских предприятий

05.02.2020 07:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На сайте Минфина размещены сообщения о дефолте, объявленном по облигациям двух белорусских предприятий.

Свои обязательства по облигациям не выполнили ООО «ИМПОРТСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» и ОАО «Борисовский завод полимерной тары «Полимиз».

ООО «ИМПОРТСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» не выполнило обязательства по выплате процентного дохода по второму выпуску облигаций, со сроком обращения с июля 2019 по июль 2023 года. Единственный участник ООО 27 января принял решение о его ликвидации. Владельцы облигаций общества могут до 30 марта представить ликвидатору письменные требования о погашении задолженности перед ними.

ОАО «Борисовский завод полимерной тары «Полимиз» не исполнило обязательства о выплате процентного дохода по третьему выпуску облигаций со сроком обращения до 23 октября 2020 года.

Общее собрание акционеров ОАО «Борисовский завод полимерной тары «Полимиз» 21.10.2019 приняло решение о его ликвидации. Владельцы облигаций могут предоставить письменные требования о погашении задолженности до 30 апреля.
 
 
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На сайте Минфина размещены сообщения о дефолте, объявленном по облигациям двух белорусских предприятий.
 
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