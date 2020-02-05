Так ли прост этот перекреток? Водитель из Гомеля спорит с ГАИ по поводу ДТП

Источник материала: Tut.by

Наш читатель Алексей попал в ДТП на перекрестке ул. Кирова и пр. Победы в Гомеле. Особенность этого места в том, что проезжие части проспекта Победы разделены аллеей (разделительной полосой) шириной около 20 метров. И именно этот перекресток считается одним из самых проблемных в Гомеле. По версии ГАИ, поворачивая налево с проспекта Победы на улицу Кирова, Алексей не уступил дорогу встречному автомобилю. Водитель же убежден, что уступать не должен был. Поскольку в аналогичную ситуацию могут попасть и другие водители, мы попытались понять, как же правильно проезжать вызывающий вопросы перекресток.





— Я двигался по проспекту Победы в сторону улицы Кирова. На проспекте перестроился в левый ряд, и после того, как загорелся зеленый сигнал светофора, я повернул налево и продолжил движение уже по улице Кирова, — говорит Алексей.

По словам водителя, он руководствовался пунктом 106 ПДД. Там сказано, что «…водитель, въехавший на перекресток при разрешающем сигнале светофора, должен выехать в намеченном направлении независимо от сигнала светофора на выходе с перекрестка, при этом он обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся прямо или направо. Если на перекрестке перед светофорами, расположенными на пути следования водителя, имеется дорожный знак „Стоп-линия“ (линия горизонтальной дорожной разметки 1.12), водитель обязан руководствоваться сигналами каждого светофора».



По зеленому сигналу светофора Алексей повернул налево, с проспекта Победы на улицу Кирова

Фото: скриншот Яндекс. Карты

На пересечении улицы Кирова, куда выехал Алексей, и проспекта Победы не было ни дорожного знака «Стоп-линия», ни линии горизонтальной дорожной разметки 1.12 «Стоп-линия». Именно поэтому водитель считает, что завершал проезд перекрестка. Алексей проехал по улице Кирова более двадцати метров, когда справа в него врезался автомобиль Mazda.

— Водитель Mazda проигнорировал п. 107 ПДД РБ, который гласит: «При включении разрешающего сигнала светофора водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, завершающим движение через перекрёсток, и пешеходам, не закончившим переход проезжей части дороги», — считает Алексей.



Красными стрелками обозначена траектория, по которой двигался Алексей. Синяя стрелка — траектория автомобиля Mazda

Фото: скриншот Яндекс. Карты

Но в Гомельской ГАИ с такой трактовкой не согласились: Алексей должен был пропустить Mazda, руководствуясь правилом «помехи справа».



Так выглядит перекресток в Гомеле со стороны, откуда двигался водитель Mazda

Фото: скриншот Яндекс. Карты

В итоге Алексей получил штраф 2 базовых величины, но не согласился с решением ГАИ и решил обжаловать его в суде.

Независимый автоэксперт и юрист Александр Коноплицкий убежден, что никакой сложности проезд такого перекрестка не представляет.





— Чтобы разобраться в ситуации, вспомним определение перекрестка. Это место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне. Причем не имеет значения, сколько проезжих частей имеет дорога.

Граница перекрестка определяется воображаемыми линиями, соединяющими соответственно противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих частей.

Поэтому, несмотря на то, что пересечений здесь два — это один перекресток. А раз так, то водитель должен руководствоваться правилами проезда перекрестков.

Пункт 103 ПДД РБ гласит, что при повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель транспортного средства, за исключением трамвая, обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся прямо или направо, и попутному трамваю.

— В данной ситуации, исходя из видео, Алексей не выехал за пределы перекрестка. Оба водителя двигались по одной дороге — проспекту Победы — во встречных направлениях. Соответственно, тот, кто поворачивал налево, обязан был уступить дорогу. Здесь я полностью поддерживаю точку зрения ГАИ. Алексей при повороте налево обязан был уступить дорогу встречному автомобилю.



При повороте с бульвара Тобухина на улицу Кедышко все просто — перед пересечением с Толбухина установлены знаки приоритета

Кстати, похожий перекресток есть в Минске — это перекресток бульвара Толбухина с улицей Кедышко. Но там водителям разобраться проще, потому что установлены светофоры и знаки приоритета. А в ситуации с гомельским перекрестком нужно четко понимать и определять границы перекрестка и двигаться в соответствии с правилами их проезда.