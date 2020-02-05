Участковые инспекторы милиции отчитаются перед населением о проделанной работе за прошедший год

|№ п/п
|Должность, звание, Ф.И.О. участкового инспектора милиции,
мобильный телефон
|Дата и время проведения отчета
|Место проведения отчета, адрес
|Кто из руководителей ОВД (структурных подразделений) присутствует (звание, должность Ф.И.О.)
|1.
|
Старший участковый инспектор майор милиции
Колесникович Владимир Яниславович
тел. 8-029-397-98-10
|07.02.2020 года
в 13.00
|СДК д. Жидче
(д. Жидче
ул. Школьная, д. 4Б)
|Начальник ОГиМ Пинского РОВД майор милиции Гончар Олег Адамович
|2.
|
Участковый инспектор капитан милиции Колесникович Николай Адамович,
тел. 8-029-198-45-47
|15.02.2020 года
в 12.00
|СДК д. Лыще
(д. Лыще, ул. Чекана, 33А)
|
Начальник РОВД подполковник милиции
Козак Сергей Васильевич
|3.
|
Старший участковый инспектор майор милиции Козел Виталий Иванович,
тел. 8-029-355-26-39
|21.02.2020 года
в 16.00
|Мерчицкий сельисполком
(д. Мерчицы, ул. Полесская, 61)
|
Начальник ООПП Пинского РОВД подполковник милиции Шукало Владимир Васильевич
|4.
|
Старший участковый инспектор майор милиции Козел Виталий Иванович,
тел. 8-029-355-26-39
|22.02.2020 года
в 12.00
|Поречский СДК
(д. Поречье, ул. Центральная, д. 216)
|
Начальник ООПП Пинского РОВД подполковник милиции Шукало Владимир Васильевич
|5.
|
Участковый инспектор капитан милиции Веренич Александр Владимирович,
тел. 8-029-522-66-82
|28.02.2020 года
в 14. 00
|Адм. здание ОАО «Почапово»
(д. Почапово, ул. Зеленая, д. 1)
|Заместитель начальника Пинского РОВД майор милиции Чечун Николай Александрович
|
Участковый инспектор лейтенант милиции Ищенко Александр Владимирович,
тел. 8-029-873-19-62
|6.
|Участковый инспектор милиции капитан милиции Козел Иван Иванович,
тел. 8-029-628-32-54
|26.02.2020 года
в 10.00
|Каллауровичский сельисполком
(д. Каллауровичи, ул. Гагарина, 1)
|Вриод начальника штаба Пинского РОВД майор милиции Терлецкий Сергей Викторович
|7.
|
Старший участковый инспектор майор милиции Медвецкий Федор Юрьевич,
тел. 8-029-941-49-24
|
27.02.2020 года
в 14. 00
|Парохонский сельисполком
(аг. Парохонск,
ул. Ленина, д. 3)
|Начальник ОУР Пинского РОВД майор милиции Линкевич Александр Николаевич
|8.
|
Участковый инспектор капитан милиции Колесникович Николай Адамович,
тел. 8-029-198-45-47
|11.02.2020 года
в 10.00
|СДК д. Бобрик
(д. Бобрик,
ул. Чапаева, д. 8)
|
Начальник РОВД подполковник милиции Козак Сергей Васильевич
|9.
|
Участковый инспектор капитан милиции Наривончик Виталий Николаевич,
тел. 8-044-709-10-21
|15.02.2020 года
в 11.00
|СДК аг. Валище
(аг. Валище,
ул. Октябрьская, 12)
|Первый заместитель начальника Пинского РОВД подполковник милиции Кулеш Дмитрий Константинович
|10.
|
Старший участковый инспектор майор милиции Игнатович Михаил Михайлович,
тел. 8-029-671-01-88
|23.02.2020 года
в 15.30
| СДК д. Камень
(д. Камень,
ул. 50 лет БССР, 37)
|Начальник ИДН Пинского РОВД майор милиции Бартош Артур Николаевич
|11.
|
Старший участковый инспектор майор милиции Германович Василий Васильевич,
тел. 8-029-616-03-61
|14.02.2020 года
в 17.00
|Адм. здание ОАО «Ставокское»
(д. Ставок, ул. Советская, д. 5А)
|Начальник УИИ Пинского РОВД майор милиции Дранич Дмитрий Николаевич
|12.
|Участковый инспектор милиции капитан милиции Козел Иван Иванович,
тел. 8-029-628-32-54
|26.02.2020 года
в 14.00
|Боричевичский сельисполком
(д. Боричевичи, ул. Центральная, 1)
|Вриод начальника штаба Пинского РОВД майор милиции Терлецкий Сергей Викторович
|13.
|Участковый инспектор милиции капитан милиции Козел Иван Иванович,
тел. 8-029-628-32-54
| 28.02.2020 года
в 11.00
|СДК д. Ласицк
(д. Ласицк, ул. Советская, д. 10)
|Ст. о\у ГБЭП Пинского РОВД майор милиции Терлецкий Дмитрий Григорьевич
|14.
|
Участковый инспектор капитан милиции Письменников Валентин Николаевич,
тел. 8-029-324-26-71
|22.02.2020 года
в 11.00
|СДК д. Домашицы
(д. Домашицы,
ул. Садовая, д. 6)
|Заместитель начальника Пинского РОВД по ИРиКО подполковник милиции Будник Виталий Леонидович
|15.
|
Участковый инспектор милиции капитан милиции Антоновский Дмитрий Анатольевич,
тел. 8-029-123-71-48
|20.02.2020 года
в 14.00
|СДК аг. Сошно
|Заместитель начальника Пинского РОВД майор милиции Чечун Николай Александрович
|16.
|
Участковый инспектор милиции майор милиции
Лодыга Александр Николаевич,
тел. 8-029-625-81-14
|31.01.2020 года
в 12.00
|Логишинский сельисполком
(г.п. Логишин,
ул. Ленина, 104)
|Ст. оперативный дежурный ОДС Пинского РОВД майор милиции Ревенько Сергей Николаевич
|
17.
|
Участковый инспектор милиции капитан милиции
Шило Иван Александрович,
тел. 8-029-334-74-57
|22.02.2019 года
в 11.00
|СДК д. Кончицы
(д. Кончицы,
ул. Советская, д. 3)
|Заместитель начальника ООПП Пинского РОВД майор милиции Бунь Дмитрий Михайлович
|18.
|Участковый инспектор милиции капитан милиции Козел Иван Иванович,
тел. 8-029-628-32-54
|21.02.2020 года
в 13.00
|Лопатинский сельисполком
(аг. Лопатино, ул. Советская, 11A)
|Начальник ОГАИ Пинского РОВД майор милиции Голякович Вячеслав Владимирович
|
19.
|Участковый инспектор милиции старший лейтенант милиции Дунько Дмитрий Витальевич,
тел. 8-029- 195-86-98
|31.01.2020 года
в 11.00
|Оснежицкий сельисполком
(аг. Оснежицы,
ул. Пинская, 2)
|Старший инспектор ООПП майор милиции Александр Викторович Архипенко
|Участковый инспектор милиции лейтенант милиции Наумов Валентин Александрович,
тел. 8-029-153-78-32.
|20.
|
Старший участковый инспектор майор милиции
Колесникович Владимир Яниславович,
тел. 8-029-397-98-10
|07.02.2020 года
в 11.00
|Плещицкий СДК
(аг. Плещицы, ул. Школьная, 37)
|Начальник ОГиМ Пинского РОВД майор милиции Гончар Олег Адамович
|
21.
|
Участковый инспектор милиции старший лейтенант милиции Куневич Виталий Павлович,
тел. 8-044-767-08-80
|01.02.2020 года
в 17.00
|Пинковичский сельисполком
(д. Пинковичи, ул. Лунинецкая, 13)
|Старший о\у ГНиПТЛ капитан милиции Сакович Александр Валентинович
|
Участковый инспектор лейтенант милиции
Федулов Артем Михайлович,
тел. 8-029-393-37-31
|22.
|
Участковый инспектор майор милиции Яромчик Александр Михайлович,
тел. 8-029-687-74-53
|22.02.2020 года в 11.00
|СДК д. Кошевичи
(д. Кошевичи, ул. Центральная, 23)
|Первый заместитель начальника Пинского РОВД подполковник милиции Кулеш Дмитрий Константинович
|Участковый инспектор милиции капитан милиции Яхновец Олег Александрович,
тел. 8-044-485-88-11
|23.
|
Старший участковый инспектор майор милиции Игнатович Михаил Михайлович,
тел. 8-029-671-01-88
|15.02.2020 года
в 11.00
| СДК д. Чухово
(д. Чухово, ул. Октябрьская, 52А)
|Начальник ИДН Пинского РОВД майор милиции Бартош Артур Николаевич