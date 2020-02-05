ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Участковые инспекторы милиции отчитаются перед населением о проделанной работе за прошедший год

05.02.2020 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Участковые инспекторы милиции отчитаются перед населением о проделанной работе за прошедший год
График проведения отчетов участковых инспекторов Пинского РОВД перед населением

№ п/п Должность, звание, Ф.И.О. участкового инспектора милиции,
мобильный телефон		 Дата и время проведения отчета Место проведения отчета, адрес Кто из руководителей ОВД (структурных подразделений) присутствует (звание, должность Ф.И.О.)
1.

Старший участковый инспектор майор  милиции
Колесникович Владимир Яниславович
тел. 8-029-397-98-10

 07.02.2020 года
в 13.00		 СДК д. Жидче
(д. Жидче
ул. Школьная, д. 4Б)		 Начальник ОГиМ Пинского РОВД майор милиции Гончар Олег Адамович
2.

Участковый инспектор капитан милиции Колесникович Николай Адамович,
тел. 8-029-198-45-47

 15.02.2020 года
в 12.00		 СДК д. Лыще
(д. Лыще, ул. Чекана, 33А)

Начальник РОВД подполковник милиции
Козак Сергей Васильевич
3.

Старший участковый инспектор майор  милиции Козел Виталий Иванович,
тел. 8-029-355-26-39

 21.02.2020 года
в 16.00		 Мерчицкий сельисполком
(д. Мерчицы, ул. Полесская, 61)

Начальник ООПП Пинского РОВД подполковник милиции Шукало Владимир Васильевич
4.

Старший участковый инспектор майор  милиции Козел Виталий Иванович,
тел. 8-029-355-26-39

 22.02.2020 года
в 12.00		 Поречский СДК
(д. Поречье, ул. Центральная, д. 216)

Начальник ООПП Пинского РОВД подполковник милиции Шукало Владимир Васильевич
5.

 

Участковый инспектор капитан милиции Веренич Александр Владимирович,
тел. 8-029-522-66-82

 28.02.2020 года
в 14. 00		 Адм. здание ОАО «Почапово»
(д. Почапово, ул. Зеленая, д. 1)		 Заместитель начальника Пинского РОВД майор милиции Чечун Николай Александрович

Участковый инспектор лейтенант милиции Ищенко Александр  Владимирович,
тел. 8-029-873-19-62
6. Участковый инспектор милиции капитан милиции Козел Иван Иванович,
тел. 8-029-628-32-54		 26.02.2020 года
в 10.00		 Каллауровичский сельисполком
(д. Каллауровичи, ул. Гагарина, 1)		 Вриод начальника штаба Пинского РОВД майор милиции Терлецкий Сергей Викторович
7.

Старший участковый инспектор  майор  милиции Медвецкий  Федор Юрьевич,
тел. 8-029-941-49-24

  

27.02.2020 года
в 14. 00

 Парохонский сельисполком
(аг. Парохонск,
ул. Ленина, д. 3)		 Начальник ОУР Пинского РОВД майор милиции Линкевич Александр Николаевич
8.

Участковый инспектор капитан милиции Колесникович Николай Адамович,
тел. 8-029-198-45-47

 11.02.2020 года
в 10.00		 СДК д. Бобрик
(д. Бобрик,
ул. Чапаева, д. 8)

Начальник РОВД подполковник милиции Козак Сергей Васильевич
9.

Участковый инспектор капитан милиции  Наривончик Виталий Николаевич,
тел. 8-044-709-10-21

 15.02.2020 года
в 11.00		 СДК аг. Валище
(аг. Валище,
ул. Октябрьская, 12)		 Первый заместитель начальника Пинского РОВД   подполковник милиции Кулеш Дмитрий Константинович
10.

Старший участковый инспектор майор милиции Игнатович Михаил Михайлович,
тел. 8-029-671-01-88

 23.02.2020 года
в 15.30		  СДК д. Камень
(д. Камень,
ул. 50 лет БССР, 37)		 Начальник ИДН Пинского РОВД майор милиции Бартош Артур Николаевич
11.

Старший участковый инспектор  майор милиции Германович  Василий Васильевич,
тел. 8-029-616-03-61

 14.02.2020 года
в 17.00		 Адм. здание ОАО «Ставокское»
(д. Ставок,  ул. Советская, д. 5А)		 Начальник УИИ Пинского РОВД майор милиции Дранич Дмитрий Николаевич
12. Участковый инспектор милиции капитан милиции Козел Иван Иванович,
тел. 8-029-628-32-54		 26.02.2020 года
в 14.00		 Боричевичский  сельисполком
(д. Боричевичи, ул. Центральная, 1)		 Вриод начальника штаба Пинского РОВД майор милиции Терлецкий Сергей Викторович
13. Участковый инспектор милиции капитан милиции Козел Иван Иванович,
тел. 8-029-628-32-54		  28.02.2020 года
в 11.00		 СДК д. Ласицк
(д. Ласицк,  ул. Советская, д. 10)		 Ст. о\у ГБЭП Пинского РОВД майор милиции Терлецкий Дмитрий  Григорьевич
14.

Участковый инспектор капитан милиции Письменников Валентин  Николаевич,
тел. 8-029-324-26-71

 22.02.2020 года
в 11.00		 СДК д. Домашицы
(д. Домашицы,
ул. Садовая, д. 6)		 Заместитель начальника Пинского РОВД по ИРиКО подполковник милиции Будник Виталий Леонидович
15.

Участковый инспектор милиции капитан    милиции Антоновский Дмитрий Анатольевич,
тел. 8-029-123-71-48

 20.02.2020 года
в 14.00		 СДК аг. Сошно Заместитель начальника Пинского РОВД майор милиции Чечун Николай Александрович
16.

Участковый инспектор милиции майор  милиции
Лодыга Александр Николаевич,
тел. 8-029-625-81-14

 31.01.2020 года
в 12.00		 Логишинский сельисполком
(г.п. Логишин,
ул. Ленина, 104)		 Ст. оперативный дежурный   ОДС Пинского  РОВД майор  милиции Ревенько Сергей Николаевич
 

 

17.

 

Участковый инспектор милиции капитан  милиции
Шило Иван Александрович,
тел. 8-029-334-74-57

 22.02.2019 года
в 11.00		 СДК д. Кончицы
(д. Кончицы,
ул. Советская, д. 3)		 Заместитель начальника ООПП Пинского РОВД  майор милиции Бунь Дмитрий Михайлович
18. Участковый инспектор милиции капитан милиции Козел Иван Иванович,
тел. 8-029-628-32-54		 21.02.2020 года
в 13.00		 Лопатинский  сельисполком
(аг. Лопатино, ул. Советская, 11A)		 Начальник ОГАИ Пинского РОВД майор милиции Голякович Вячеслав Владимирович
 

19.

 Участковый инспектор милиции старший лейтенант милиции Дунько Дмитрий Витальевич,
тел. 8-029- 195-86-98		 31.01.2020 года
в 11.00		 Оснежицкий  сельисполком
(аг. Оснежицы,
ул. Пинская, 2)		 Старший инспектор ООПП майор милиции Александр Викторович Архипенко
Участковый инспектор милиции лейтенант милиции Наумов Валентин Александрович,
тел. 8-029-153-78-32.
20.

Старший участковый инспектор майор милиции
Колесникович Владимир Яниславович,
тел. 8-029-397-98-10

 07.02.2020 года
в 11.00		 Плещицкий СДК
(аг. Плещицы, ул. Школьная, 37)		 Начальник ОГиМ Пинского РОВД майор милиции Гончар Олег Адамович
 

21.

Участковый инспектор милиции старший лейтенант милиции Куневич Виталий Павлович,
тел. 8-044-767-08-80

 01.02.2020 года
в 17.00		 Пинковичский сельисполком
(д. Пинковичи, ул. Лунинецкая, 13) 		 Старший о\у ГНиПТЛ капитан милиции Сакович Александр Валентинович

Участковый инспектор  лейтенант  милиции
Федулов Артем Михайлович,
тел. 8-029-393-37-31
22.

Участковый инспектор  майор  милиции Яромчик Александр Михайлович,
тел. 8-029-687-74-53

 22.02.2020 года в 11.00 СДК д. Кошевичи
(д. Кошевичи, ул. Центральная, 23)		 Первый заместитель начальника Пинского РОВД   подполковник милиции Кулеш Дмитрий Константинович
Участковый инспектор милиции капитан милиции Яхновец Олег Александрович,
тел. 8-044-485-88-11
23.

Старший участковый инспектор майор милиции Игнатович Михаил Михайлович,
тел. 8-029-671-01-88

 15.02.2020 года
в 11.00		  СДК д. Чухово
(д. Чухово, ул. Октябрьская, 52А)		 Начальник ИДН Пинского РОВД майор милиции Бартош Артур Николаевич
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> График проведения отчетов участковых инспекторов Пинского РОВД перед населением № п/п Должность, звание, Ф.И.О. участкового инспектора милиции, мобильный...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дмитрий Заболотный: «Я не фрик по здоровью, люблю вкусно поесть»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.02.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика