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Лучший учитель в районе и бизнес-школа для женщин – что читать в новом номере «Горецкого вестника»
05.02.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Как выбирали лучшего учителя в Горецком районе?
В Горках женщин бесплатно учили бизнесу – кто и зачем?
Подробнее об этом читайте в сегодняшнем номере «Горецкого вестника» за 5 февраля
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Как выбирали лучшего учителя в Горецком районе? В Горках женщин бесплатно учили бизнесу – кто и зачем? Подробнее об этом читайте в сегодняшнем номере...
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