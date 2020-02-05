ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лучший учитель в районе и бизнес-школа для женщин – что читать в новом номере «Горецкого вестника»

05.02.2020 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


 

Как выбирали лучшего учителя в Горецком районе?

 

Лучший учитель в районе и бизнес-школа для женщин – что читать в новом номере «Горецкого вестника»

Победитель районного этапа конкурса «Учитель года Беларуси» Татьяна Козлова из гимназии №1. Фото Михаила Левцова.

 

В Горках женщин бесплатно учили бизнесу – кто и зачем?

 

Лучший учитель в районе и бизнес-школа для женщин – что читать в новом номере «Горецкого вестника»
Тренинг для женщин в горецком бизнес-инкубаторе. Фото Михаила Левцова

 

Подробнее об этом  читайте в сегодняшнем номере «Горецкого вестника» за 5 февраля

Газету можно купить в любом киоске «Белсоюзпечати» или здесь. А лучше подпишитесь вот тут за пару кликов — и получайте старейшую газету города регулярно в свой почтовый ящик.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Как выбирали лучшего учителя в Горецком районе?     В Горках женщин бесплатно учили бизнесу – кто и зачем?     Подробнее об этом  читайте в сегодняшнем номере...
 
Новости дня
Новости разные
 
Путин заявил, что не собирается продлевать себе полномочия с помощью изменений в Конституции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Новости Волковыска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика