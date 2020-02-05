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Сыграем в безопасность?

05.02.2020 09:31 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Непрерывная работа с населением по формированию культуры безопасности в обществе – одно из приоритетных направлений в работе спасателей Каменетчины.

Недавно работники райотдела МЧС провели увлекательное профилактическое мероприятие в Ряснянской средней школе. Встреча прошла в рамках республиканской акции «Безопасность – в каждый дом!»

Сыграем в безопасность?

Юноши и девушки, учащиеся 9-11 классов, приняли участие в брейн-ринге по безопасности. Командный дух, познания в области безопасности жизнедеятельности, логика – все это неотъемлемые составляющие интеллектуальной игры.

«Спасатели» соревновались с «Пожарными» в различных конкурсных программах: «где логика?», «вопрос-ответ», «выбери правильный ответ». Для ребят были смоделированы различные чрезвычайные ситуации, а они в свою очередь выстраивали верные алгоритмы действий, чтобы «выбраться». В итоге, опередив противников всего на один бал, выиграла команда «Спасатели».

Победители награждены тематическими кружками «МЧС Беларуси. Помощь рядом!». «Пожарные» тоже не остались без внимания, им вручили памятные подставки под кружки с логотипом акции. Все участники конкурса получили тематические книжки с полезными советами по безопасности.Сыграем в безопасность?

Сыграем в безопасность?

Сыграем в безопасность?

 
 
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Непрерывная работа с населением по формированию культуры безопасности в обществе – одно из приоритетных направлений Сообщение Сыграем в безопасность? появились...
 
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