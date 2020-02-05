Николай Белькевич: Валик плакал, когда его и Хацкевича обвинили в сдаче этой игры

"Я, наверное, вернусь к этой теме, когда мы проиграли Украине. Вот тогда было обидно… Особенно, когда Валик сказал, что отказывается играть за сборную. Его и Хацкевича обвинили в сдаче этой игры. Вся беда в том, что Валик плакал и говорил: "Папа, почему меня обвиняют? Я к этому вообще отношения не имел и не имею. Тем более у меня самая высокая зарплата в киевском "Динамо". Сдать игру? Для чего? Для того чтобы потом опозориться перед своими болельщиками, перед республикой?" —в эфире программы "Спорт-кадр" на "Беларусь 5".