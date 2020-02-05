ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дмитрий Заболотный: «Я не фрик по здоровью, люблю вкусно поесть»

05.02.2020 09:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Дизайнер Дмитрий Заболотный начал делать костюмы премиум-класса еще в 1998 году. Сегодня люксовый белорусский бренд уверенно конкурирует с Brioni и Kiton — всемирно известными марками в сегменте bespoke tailoring, индивидуального пошива костюмов премиум-класса.

Для проекта «Вкус жизни» дизайнер рассказал о том, как подбирать грамотный гардероб и этим беречь экологию. А ещё поделился привычками, которые дают энергию для новых проектов, и разрешил заглянуть в холодильник в ателье «Студия Дмитрия Заболотного».


«Чтобы хорошо одеваться и любить себя, не обязательно быть миллионером»

Каждый костюм в ателье Дмитрия рассматривают как отдельный проект. На его создание уходит не меньше двух недель. Над одним только пиджаком работает четыре человека. Брюки шьет отдельный специалист. Средняя стоимость такого штучного продукта — около 3000 рублей. 

— Клиенты ателье — это люди, которые уже чего-то достигли, им не нужно скупать последние коллекции модных брендов. Ты получаешь вещь, которой нет больше ни у кого, она дает тебе удобство, комфорт, уверенность, элемент творчества, — объясняет Дмитрий. — Это и есть самоуважение.

Но чтобы хорошо одеваться и любить себя, не обязательно быть миллионером, считает Дмитрий. 

— Можно подобрать капсульный гардероб (зафиксированные структуры образов), из минимума вещей. В этом случае важно, чтобы вещи были сделаны профессионально, из подходящих натуральных тканей. В итоге — вещей минимум, а ты выглядишь роскошно.

  


Чтобы построить грамотный гардероб, я задаю ряд вопросов: чем занимается человек, в какой сфер е работает, какую позицию занимает, какие у него увлечения. Но существует и условная база, в которую входят простые сорочки, пиджак, который можно сочетать с джинсами, и хотя бы один деловой костюм. 

Базовый гардероб от Дмитрия Заболотного

  • 3−5 сорочек на все рабочие дни — из качественного длинноволокнистого хлопка, светлых тонов — они отлично стираются, дают свежий, приятный вид. Должны хорошо сидеть, с очетаться с пиджаком, джемпером, брюками.
  • Пиджак — простой, но удобный, практичный, теплый.
  • Качественные джинсы. Альтернативой им могут быть чиносы с интересной расцветкой и фактурой.
  • Кардиган.
  • Неформальные хлопковые брюки.
  • Кроссовки или классические брогги, практичные и стильные одновременно.
  • Куртку.
  • Хорошее пальто (из шерсти или кашемира). А лучше два: одно классическое, второе — неформальное.
  • Как минимум, один простой деловой костюм, темно-синего, темно-серого цвета, хорошо сидящий и многофункциональный, который можно разбивать на пиджак и брюки.
     

«Люди перестали замечать, сколько мусора производят через свою одежду»

— Экологичность одежд ы — это новая история, которая меня очень увлекает, наполняет профессию смыслом. В легкой промышле нности сосуществуют два абсолютно противоположных тренда: укрупнение производства, развитие масс-маркета и все больший интерес к уникальности, индивидуальности.  

Люди перестали замечать, сколько мусора они производят через свою  одежду. Многие стараются не брать лишний полиэтиленовый пакет в магазине или ищут биоразлагаемый. Но мало кто задумывается, что в дешевой одежде такое количество полиэстера, который не разлагается в природе, что пакеты нервно курят в стороне. И это огромная проблема!


Люди оставляют в магазинах огромные деньги, но качества жизни это не добавляет, скорее, постепенно отнимает. Половина вещей уже через неделю-две пополняет горы свалок, а люди постепенно теряют умение разбираться в качестве ткани, фасоне, посадке.    

Решение Дмитрий видит в подборе гардероба, в котором вещи хоть и стоят дороже, но и служат долго:

— Одежда — это заявка о том, кто ты есть, как о тносишься к себе, к другим, к миру. Зачем покупать десять рубашек, из которы х две останутся в гардеробе, а остальные  отправятся в мусорку. Можно сразу купить или заказать у местного портного (не важно, у меня или у молодого дизайнера) две высококачественные рубашки из  натуральных тканей, которые б удут сидеть идеально, носиться д олго и с удовольствие м. Они будут стоить дороже, но взамен ты получишь то, что тебе действительно идет, дает удобство и комфорт.


 

«За день прохожу по студии около 10 километров»

Вдохновение и вкус к жизни сам Дмитрий находит в красоте во всех ее проявлениях:

— Мне всегда нравилась интересная красивая одежда, картины в книгах по искусству, музыка: сначала классическая в силу начального музыкального образования, а затем — джаз и рок.  Сейчас большое удовольствие доставляют путешествия, города в которых сосредоточилась архитек тура и искусство, общение с людьми других культур. Сейчас меня очень вдозновляет Рим. Могу часами гулять по улицам, проходя за день по 20 км.
 

 Прогулки и путешествия для Дмитрия не только способ вдохновиться, но и держать себя в форме. Чем старше становишься — тем разумнее больше врем ени уделять здоровью. Два раза в неделю дизайнер стара ется бывать в фитнесс клубе, тренажерном зале:

— Я не фанат железа, но два раза в неделю стараюсь бывать в тренажерном зале. Для меня главное, чтобы организм был в тонусе. Был период, после 35, когда я почувствовал, что сердцу стало сложнее выдерживать все нагрузки. Понял, что пришла пора его тренировать, делать кардио: 10 минут — эллипсоид, 15 минут — тренажер-эргометр, плюс упражнения на укрепления всех групп мышц -1−1,5 часа активной тренировки.


Впрочем, образ жизни известного дизайнера и так не дает расслабиться:
— Я не сижу, работаю на ногах: возле стола, с клиентами, в цеху. Как-то засекал на шагомере в телефоне — в день по мастерской нахаживаю до 10 километров.

«Я не фрик по здоровью, ем почти все»

— Обычно я так загружен работой, что могу забыть пообедать, — признается дизайнер. — А когда помню, хожу в кафе поблизости — сейчас многие предлагают достаточно сбалансированное меню, обед стоит разумных денег, не таких космических, как ужин с вином. Не нужно таскать ланч-боксы на работу — за тебя все продумали и приготовили, а ты думай о своем деле. Можно поменять локацию, перезагрузиться, пообщаться, немного отдохнуть от рабочей рутины.

В рационе у Дмитрия — овощи, фрукты, злаки, молочные продукты:
— Учитывая то, что я сейчас живу один, основной рацион — это злаки. Стараюсь ежедневно завтракать — готовлю каши, гуакамоле, фритату. С моим метаболизмом позволяю себе любую еду даже вечером. Например, спокойно могу сделать пасту и без угрызений совести ее умять. Если нет желания или времени готовить ужин, наливаю бокал вина, достаю немного оливок, сыр, хлебцы, фрукты на десерт — и прекрасно себя чувствую.

Дома всегда есть авокадо — обычно они продаются зелеными, поэтому дозревают в темном ящике с яблоками. В холодильнике обычно присутствует молочка: мягкий творог, творожные сыры, йогурты от «Савушкина»:

—  Сахар есть перестал. Много лет не добавляю его в кофе, чай — это вредно, и искажает вкус. Довольствуюсь десертами, но не часто. 


— Я не фрик по здоровью, ем любую еду. На мой взгляд, связь между мозгом и телом позволяет чувствовать грань: не переедать, не ходить к холодильнику, когда скучно. Ем, когда голоден, не голоден — не ем.

Если уделять внимание таким повседневным моментам, выбирать качественные продукты от хороших производителей, есть шансы найти гармонию со своим телом и сохранить здоровье. В этом, наверное, и есть секрет моего здоровья.

Партнер проекта:


«Савушкин продукт» радует вкусными и здоровыми новинками. Среди них — творожные сыры, глазированные сырки и линейка сыров «Брест-Литовск».  Это стоит попробовать!

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
«Даже самый щедрый мужчина хочет понимать, куда уходят его деньги». 13 фактов про мужчин от Искуи Абалян
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика