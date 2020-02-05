Дмитрий Заболотный: «Я не фрик по здоровью, люблю вкусно поесть»

Источник материала: Tut.by

Дизайнер Дмитрий Заболотный начал делать костюмы премиум-класса еще в 1998 году. Сегодня люксовый белорусский бренд уверенно конкурирует с Brioni и Kiton — всемирно известными марками в сегменте bespoke tailoring, индивидуального пошива костюмов премиум-класса.

Для проекта «Вкус жизни» дизайнер рассказал о том, как подбирать грамотный гардероб и этим беречь экологию. А ещё поделился привычками, которые дают энергию для новых проектов, и разрешил заглянуть в холодильник в ателье «Студия Дмитрия Заболотного».





«Чтобы хорошо одеваться и любить себя, не обязательно быть миллионером»

Каждый костюм в ателье Дмитрия рассматривают как отдельный проект. На его создание уходит не меньше двух недель. Над одним только пиджаком работает четыре человека. Брюки шьет отдельный специалист. Средняя стоимость такого штучного продукта — около 3000 рублей.

— Клиенты ателье — это люди, которые уже чего-то достигли, им не нужно скупать последние коллекции модных брендов. Ты получаешь вещь, которой нет больше ни у кого, она дает тебе удобство, комфорт, уверенность, элемент творчества, — объясняет Дмитрий. — Это и есть самоуважение.

Но чтобы хорошо одеваться и любить себя, не обязательно быть миллионером, считает Дмитрий.

— Можно подобрать капсульный гардероб (зафиксированные структуры образов), из минимума вещей. В этом случае важно, чтобы вещи были сделаны профессионально, из подходящих натуральных тканей. В итоге — вещей минимум, а ты выглядишь роскошно.





Чтобы построить грамотный гардероб, я задаю ряд вопросов: чем занимается человек, в какой сфер е работает, какую позицию занимает, какие у него увлечения. Но существует и условная база, в которую входят простые сорочки, пиджак, который можно сочетать с джинсами, и хотя бы один деловой костюм.

Базовый гардероб от Дмитрия Заболотного 3−5 сорочек на все рабочие дни — из качественного длинноволокнистого хлопка, светлых тонов — они отлично стираются, дают свежий, приятный вид. Должны хорошо сидеть, с очетаться с пиджаком, джемпером, брюками.

очетаться с пиджаком, джемпером, брюками. Пиджак — простой, но удобный, практичный, теплый.

Качественные джинсы. Альтернативой им могут быть чиносы с интересной расцветкой и фактурой.

Кардиган.

Неформальные хлопковые брюки.

Кроссовки или классические брогги, практичные и стильные одновременно.

Куртку.

Хорошее пальто (из шерсти или кашемира). А лучше два: одно классическое, второе — неформальное.

Как минимум, один простой деловой костюм, темно-синего, темно-серого цвета, хорошо сидящий и многофункциональный, который можно разбивать на пиджак и брюки.



«Люди перестали замечать, сколько мусора производят через свою одежду»

— Экологичность одежд ы — это новая история, которая меня очень увлекает, наполняет профессию смыслом. В легкой промышле нности сосуществуют два абсолютно противоположных тренда: укрупнение производства, развитие масс-маркета и все больший интерес к уникальности, индивидуальности.

Люди перестали замечать, сколько мусора они производят через свою одежду. Многие стараются не брать лишний полиэтиленовый пакет в магазине или ищут биоразлагаемый. Но мало кто задумывается, что в дешевой одежде такое количество полиэстера, который не разлагается в природе, что пакеты нервно курят в стороне. И это огромная проблема!





Люди оставляют в магазинах огромные деньги, но качества жизни это не добавляет, скорее, постепенно отнимает. Половина вещей уже через неделю-две пополняет горы свалок, а люди постепенно теряют умение разбираться в качестве ткани, фасоне, посадке.

Решение Дмитрий видит в подборе гардероба, в котором вещи хоть и стоят дороже, но и служат долго:

— Одежда — это заявка о том, кто ты есть, как о тносишься к себе, к другим, к миру. Зачем покупать десять рубашек, из которы х две останутся в гардеробе, а остальные отправятся в мусорку. Можно сразу купить или заказать у местного портного (не важно, у меня или у молодого дизайнера) две высококачественные рубашки из натуральных тканей, которые б удут сидеть идеально, носиться д олго и с удовольствие м. Они будут стоить дороже, но взамен ты получишь то, что тебе действительно идет, дает удобство и комфорт.





«За день прохожу по студии около 10 километров»

Вдохновение и вкус к жизни сам Дмитрий находит в красоте во всех ее проявлениях:

— Мне всегда нравилась интересная красивая одежда, картины в книгах по искусству, музыка: сначала классическая в силу начального музыкального образования, а затем — джаз и рок. Сейчас большое удовольствие доставляют путешествия, города в которых сосредоточилась архитек тура и искусство, общение с людьми других культур. Сейчас меня очень вдозновляет Рим. Могу часами гулять по улицам, проходя за день по 20 км.

Прогулки и путешествия для Дмитрия не только способ вдохновиться, но и держать себя в форме. Чем старше становишься — тем разумнее больше врем ени уделять здоровью. Два раза в неделю дизайнер стара ется бывать в фитнесс клубе, тренажерном зале:

— Я не фанат железа, но два раза в неделю стараюсь бывать в тренажерном зале. Для меня главное, чтобы организм был в тонусе. Был период, после 35, когда я почувствовал, что сердцу стало сложнее выдерживать все нагрузки. Понял, что пришла пора его тренировать, делать кардио: 10 минут — эллипсоид, 15 минут — тренажер-эргометр, плюс упражнения на укрепления всех групп мышц -1−1,5 часа активной тренировки.





Впрочем, образ жизни известного дизайнера и так не дает расслабиться:

— Я не сижу, работаю на ногах: возле стола, с клиентами, в цеху. Как-то засекал на шагомере в телефоне — в день по мастерской нахаживаю до 10 километров.

«Я не фрик по здоровью, ем почти все»

— Обычно я так загружен работой, что могу забыть пообедать, — признается дизайнер. — А когда помню, хожу в кафе поблизости — сейчас многие предлагают достаточно сбалансированное меню, обед стоит разумных денег, не таких космических, как ужин с вином. Не нужно таскать ланч-боксы на работу — за тебя все продумали и приготовили, а ты думай о своем деле. Можно поменять локацию, перезагрузиться, пообщаться, немного отдохнуть от рабочей рутины.

В рационе у Дмитрия — овощи, фрукты, злаки, молочные продукты:

— Учитывая то, что я сейчас живу один, основной рацион — это злаки. Стараюсь ежедневно завтракать — готовлю каши, гуакамоле, фритату. С моим метаболизмом позволяю себе любую еду даже вечером. Например, спокойно могу сделать пасту и без угрызений совести ее умять. Если нет желания или времени готовить ужин, наливаю бокал вина, достаю немного оливок, сыр, хлебцы, фрукты на десерт — и прекрасно себя чувствую.

Дома всегда есть авокадо — обычно они продаются зелеными, поэтому дозревают в темном ящике с яблоками. В холодильнике обычно присутствует молочка: мягкий творог, творожные сыры, йогурты от «Савушкина»:

— Сахар есть перестал. Много лет не добавляю его в кофе, чай — это вредно, и искажает вкус. Довольствуюсь десертами, но не часто.





— Я не фрик по здоровью, ем любую еду. На мой взгляд, связь между мозгом и телом позволяет чувствовать грань: не переедать, не ходить к холодильнику, когда скучно. Ем, когда голоден, не голоден — не ем.

Если уделять внимание таким повседневным моментам, выбирать качественные продукты от хороших производителей, есть шансы найти гармонию со своим телом и сохранить здоровье. В этом, наверное, и есть секрет моего здоровья.

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