Лоукост Ryanair устроил распродажу одного миллиона билетов

Есть также много предложений на рейсы из Варшавы. Например, оттуда можно улететь в шведский аэропорт Skavsta за 19 злотых (около €4,4). Он находится относительно близко к Стокгольму — в соседнем лене (регионе). Также, например, есть рейс из Варшавы в Милан за 27 евро, пишет