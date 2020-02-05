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Лоукост Ryanair устроил распродажу одного миллиона билетов

05.02.2020 08:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Одна из самых выгодных цен — на полет в Лондон из Вильнюса: €4,99.

Есть также много предложений на рейсы из Варшавы. Например, оттуда можно улететь в шведский аэропорт Skavsta за 19 злотых (около €4,4). Он находится относительно близко к Стокгольму — в соседнем лене (регионе). Также, например, есть рейс из Варшавы в Милан за 27 евро, пишет officelife.media

Распродажа билетов проходит по 9 февраля.

Напомним, что ранее ожидался приход в Минск лоукоста WizzAir, но пока этого не произошло. Ближайший к белорусской столице аэропорт, откуда летают лоукосты, — это по-прежнему Вильнюс.
 
Теги: Минск
 
 
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Одна из самых выгодных цен — на полет в Лондон из Вильнюса: €4,99.
 
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