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Прислушаться к «Молчанию» предложат на выставке графики в Гомеле

05.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

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Выставка графики художника Олега Боклага «Маўчанне» откроется в Гомеле 6 февраля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Центральной городской библиотеке имени А.И. Герцена, которая выступает организатором.

Прислушаться к «Молчанию» предложат на выставке графики в Гомеле

Экспозиция состоит из 18 черно-белых работ. Дать однозначную оценку или детально охарактеризовать представленные образы невозможно. Это навеянные автору подсознанием, ассоциациями из мира мифологии и фантастики образы. Организаторы отмечают, что говорить о них сложно, молчать — возможно. «Название выставки не случайно. По мнению самого художника, оно направляет зрителя остро «прислушиваться» взглядом к графическому произведению», — рассказали в библиотеке.

«Наполненность элементами и плотность штриха дает простор для размышлений и ассоциаций. Паутина графических сплетений проникает во внутренний мир зрителя и раскрывается цветком бессознательных интерпретаций», — уточнили организаторы. Работам автора присущи минималистичность средств исполнения и в то же время информационная насыщенность. Отправной точкой для рассуждений о произведении в близком к авторскому русле может служить его название. Оно максимально обособленно, при этом дает только намек на основную идею. «Каждый человек получает право трактовать произведение по-своему, но связь с образно-знаковым содержимым картины сохраняется», — дополнили организаторы.

Открытие выставки, которая будет работать до 1 марта, запланировано на 17.00. Вход свободный.-

Олег Боклаг родился в 1985 году в Гомеле. Окончил отделение живописи Гомельского художественного училища, в 2007-м поступил на заочное отделение Белорусского государственного университета культуры и искусств, специальность «керамика, батик». Преподавал изобразительное искусство. Участвовал в совместных выставках учащихся и студентов, также его работы дополняли экспозиции, сформированные Гомельской областной организацией ОО «Белорусский союз художников». На счету художника — ряд персональных выставок в областном центре и регионе.

Белта

 
Теги: Гомель
 
 
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Выставка графики художника Олега Боклага "Маўчанне" откроется в Гомеле 6 февраля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Центральной городской библиотеке...
 
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