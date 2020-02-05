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На минской ТЭЦ разлили 4 кг ртути

05.02.2020 11:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

4 февраля в 14:15 минские спасатели получили вызов на столичную ТЭЦ-2, сообщает пресс-служба МЧС.
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Начальник ТЭЦ сообщил, что при демонтажных работах разлилась ртуть. Выяснилось, что в главном корпусе турбинного отделения из дифференциального ртутного манометра вытекла ртуть. 

Пострадавших при происшествии не было, эвакуация рабочих не проводилась.

Работники МЧС собрали 4 кг ртути, а ещё 3 кг оставались в демонтированном приборе.

Проверка ртутным анализатором не выявила превышения нормы паров ртути в воздухе.
 
 
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4 февраля в 14:15 минские спасатели получили вызов на столичную ТЭЦ-2, сообщает пресс-служба МЧС.
 
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