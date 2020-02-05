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На минской ТЭЦ разлили 4 кг ртути
Источник материала: Партизан
4 февраля в 14:15 минские спасатели получили вызов на столичную ТЭЦ-2, сообщает пресс-служба МЧС.
Начальник ТЭЦ сообщил, что при демонтажных работах разлилась ртуть. Выяснилось, что в главном корпусе турбинного отделения из дифференциального ртутного манометра вытекла ртуть.
Пострадавших при происшествии не было, эвакуация рабочих не проводилась.
Работники МЧС собрали 4 кг ртути, а ещё 3 кг оставались в демонтированном приборе.
Проверка ртутным анализатором не выявила превышения нормы паров ртути в воздухе.
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4 февраля в 14:15 минские спасатели получили вызов на столичную ТЭЦ-2, сообщает пресс-служба МЧС.
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