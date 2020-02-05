В Ухане местные жители взламывают квартиры, чтобы спасти домашних питомцев от голода

Источник материала: Вороновская газета





43-летний житель Уханя – мегаполиса, где началась вспышка коронавируса nCoV-2019, – день ото дня взбирается по ржавым водосточным трубам на балконы или вскрывает двери пустующих квартир. Он не мародер, не вор и не грабитель: вломиться в дома просят сами владельцы, чтобы спасти… домашних животных.

Коронавирус поразил Китай как раз в канун лунного Нового года, одного из самых крупных китайских праздников. За несколько дней до этого десятки миллионов китайцев уехали из своих городов на каникулы. В Ухане, например, это цифра достигла около пяти миллионов человек (а это почти половина всего населения города). Сейчас жители не могут вернуться домой в связи с карантинным положением, а у многих в квартирах остались домашние животные, которые могут погибнуть от голода. поразил Китай как раз в канун лунного Нового года, одного из самых крупных китайских праздников. За несколько дней до этого десятки миллионов китайцев уехали из своих городов на каникулы. В Ухане, например, это цифра достигла около пяти миллионов человек (а это почти половина всего населения города). Сейчас жители не могут вернуться домой в связи с карантинным положением, а у многих в квартирах остались домашние животные, которые могут погибнуть от голода.

С 23 января Лао Мао (житель Уханя отказался разглашать свое настоящее имя, чтобы его семья не узнала, что он сейчас в городе) с единомышленниками как раз спасает оставшихся питомцев. По его оценке, в городе около 50 тысяч животных, которые остались без хозяев на две недели. Спасти удалось уже более тысячи питомцев. «Все эти дни мой телефон попросту разрывается, я едва успеваю поспать», – говорит Лао.

Житель Уханя не одинок в своем стремлении: в социальных сетях многие неравнодушные люди размещают свои контакты и готовы помочь владельцам, которые безумно переживают за любимцев. Лао вспоминает, что супружеская пара средних лет плакала навзрыд, когда увидела двух голодных котов, которые прятались под диваном почти десять дней.

По самой оптимистичной оценке, в своеобразный «домашний капкан» попали еще около 5 тысяч животных, которые могут погибнуть от измождения в ближайшие дни.

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