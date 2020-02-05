|
Умер режиссер Борис Луценко
05.02.2020 11:57 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
sb.by
На 83-м году жизни скончался известный белорусский театральный режиссер, народный артист Республики Беларусь Борис Луценко.
Борис Луценко окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт. Работал режиссером Национального академического театра имени Янки Купалы, главным режиссером Государственного русского драматического театра имени Горького, Театра-студии киноактера.
На сценах Беларуси, России, Украины, Литвы, Латвии, Швейцарии, Германии Луценко поставил более 100 спектаклей. Лучшими его постановками считаются "Макбет" и "Гамлет", "Ревизор". На киностудии "Беларусьфильм" снял фильм "Раскиданное гнездо".
Прощание с выдающимся режиссером состоится в пятницу, 7 февраля, в его родном театре им. Горького.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На 83-м году жизни скончался известный белорусский театральный режиссер, народный артист Республики Беларусь Борис Луценко.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)