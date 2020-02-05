Умер режиссер Борис Луценко

Источник материала: Ежедневник



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На 83-м году жизни скончался известный белорусский театральный режиссер, народный артист Республики Беларусь Борис Луценко.

Борис Луценко окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт. Работал режиссером Национального академического театра имени Янки Купалы, главным режиссером Государственного русского драматического театра имени Горького, Театра-студии киноактера.

На сценах Беларуси, России, Украины, Литвы, Латвии, Швейцарии, Германии Луценко поставил более 100 спектаклей. Лучшими его постановками считаются "Макбет" и "Гамлет", "Ревизор". На киностудии "Беларусьфильм" снял фильм "Раскиданное гнездо".

Прощание с выдающимся режиссером состоится в пятницу, 7 февраля, в его родном театре им. Горького.