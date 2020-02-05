«Зашел в класс — и зарыдал». 5 историй о тяжелом детстве Криштиану Роналду

Источник материала: Аргументы и факты

Обладатель пяти «Золотых мячей» и один из лучших игроков за всю историю футбола Криштиану Роналду прошел через множество испытаний, прежде чем стал звездой мирового масштаба. "АиФ" рассказывает пять историй из трудного детства португальца.

Бедная семья

Криштиану Роналду появился на свет 35 лет назад — 5 февраля 1985 года — в одном из самых бедных кварталов португальского города Фуншала, что на острове Мадейра. Семья, как нетрудно догадаться, сильно нуждалась. Мария Долореш Авейру, мать игрока, работала поваром в отеле, а Жозе Диниш Авейру, его отец, — садовником у более богатых семей. Криштиану стал четвертым ребенком в семье после брата Угу и сестер Эльмы и Лилиан Катиа. В автобиографической книге Мария Долореш призналась, что из-за недостатка денег даже планировала сделать аборт, когда забеременела в четвертый раз. Когда ей в этом отказали, знакомая посоветовала пить кипяченое теплое пиво и побольше нагружать себя физически. Но и так прервать беременность не вышло.

Когда Криштиану Роналду (отец назвал сына в честь президента США Рональда Рейгена) чуть подрос, то стал бесить всех соседей. Он без конца играл в мяч и перебил все окна всех домов в округе. За это доставалось и его матери, которой приходилось улаживать конфликты.

В 11 лет Рони (так его звали дома) получил приглашение приехать в Лиссабон на просмотр в академию клуба «Спортинг». Будущую легенду футбола собирали в поездку всем миром. Если дома он мог ходить даже в рваной и потрепанной одежде старшего брата, то появиться перед сверстниками в столице в таком виде было нельзя. С трудом ему наскребли на новые туфли, брюки и рубашку.

Отец-алкоголик

В футбол Криштиану привел отец. Но у этой истории грустный конец. Жозе Диниш после рождения второго ребенка был призван в армию защищать независимость Португалии в Африке. Оттуда он вернулся живым, но сильно поседевшим и подавленным. После этого он стал много пить, чтобы заглушить боль от пережитого.

В таком состоянии найти хорошую работу было невозможно, но после рождения в 1985 году четвертого ребенка он по знакомству устроился в местный футбольный клуб «Андоринья» завхозом. В его обязанности входило стричь траву, стирать форму, собирать мячи после тренировок и мыть туалеты. Но после работы он шел не домой, а в ближайший бар. Уже чуть подросший Рони вместе с сестрами ходил его вытаскивать оттуда домой, хотя еще не понимал, что его отец — алкоголик. Мать же делала все возможное, чтобы как можно дольше скрывать от него правду.

И именно в детской команде «Андоринья», куда его привел отец, Роналду делал свои первые шаги. Но при этом нельзя сказать, что отец оказывал на сына сильное влияние: мальчик всего добивался сам. Поддерживали его в основном мать и сестры. В итоге Жозе умер в сентябре 2005 года, когда Криштиану готовился в Москве к отборочному матчу со сборной Португалии. «Мой отец был алкоголиком, я это видел. Он не был таким, каким его хотелось бы видеть, — говорил Криш в 2015 году в интервью The Times. — Конечно, я любил его, но у нас никогда не было открытых и подробных бесед. Никогда. Может быть, только один раз за всю жизнь».

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Плакса

Криштиану Роналду — большой плакса. Был в детстве, остается им в особо трогательные моменты и сейчас. Он часто плакал, когда начинал играть в футбол. Делал это, когда ему не отдавали пас партнеры, когда он не попадал по воротам, когда его команда проигрывала или его меняли тренеры.

Особо стоит вспомнить историю первого дня в футбольной академии «Спортинга». Еще накануне вылета с Мадейры он, 11-летний подросток, вместе с мамой рыдал в голос в аэропорту из-за предстоящего расставания. Но еще хуже ему пришлось, когда учительница в классе попросила представиться. «Привет! Меня зовут Криштиану Роналду, я с Мадейры», — сказал он под нескончаемый смех учеников и самой учительницы. Это было обидно до слез, поэтому Криштиану схватил стул и чуть не запустил его. Дело в том, что у островитян был не такой акцент, как у материковых португальцев. С первого раза его практически никто не понимал, приходилось все повторять по несколько раз. От досады он закрылся в комнате и снова плакал. Неоднократно звонил матери с просьбой забрать его домой. Как только слышал ее голос, слезы лились сами собой. В автобиографии про тот период Криштиану рассказывал: «Я плакал каждый день, но пребывание там мне понравилось. Я многому научился, особенно тому, как жить под прессингом». Потребовалось время, но слезы на глазах все же исчезли. Работой на тренировках он заслужил уважение своих партнеров, ведь Криштиану был сильнее их на голову.

Любовь к игровым автоматам

Понятное дело, в детстве у Криштиану Роналду не было возможности играть во что-то, кроме мяча. По воспоминаниям одной из его учительниц в школе, он был настолько активным мальчиком, что готов был играть в футбол чем угодно. Не было мяча — мастерил его из тряпок и носков. Причем делал это на большой перемене вместо обеда.

Когда он подрос и оказался в академии «Спортинга», то пристрастился к игровым автоматам.

Ежемесячно мать пересылала ему около 30 евро на карманные расходы. И Криштиану вместе с друзьями спускал их за несколько дней на развлечения. Особенно ему нравился популярный в то время гоночный симулятор Daytona.

Однажды Рони позвонил маме и попросил выслать еще денег. Мария Долореш сразу же связалась с Леонелем Понтесом — опекуном, который помогал Роналду освоиться в академии. Он был сам с Мадейры, так что это должно было облегчить пребывание юного игрока вдали от семьи. Тот быстро вычислил, на что уходят деньги, и запретил охране игрового клуба пускать туда Криштиану. Вместо этого Понтес обещал возить парня по самым красивым местам Лиссабона и окрестностей. В общем, отвлекал его как мог.

Кстати, между ними завязалась такая дружба, что Леонель часто посещал самые важные матчи в жизни Роналду и первым его поздравлял с победами.

Интересно, что и в свои 35 лет Криштиану по-прежнему любит похожие развлечения. Только теперь он на выездные матчи иногда заказывает в номер мощную игровую приставку с различными играми. Так было, например, во время пребывания в России на Кубке Конфедераций-2017 и чемпионате мира-2018.

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Деньги и фастфуд

Если не считать денег, что присылала Криштиану мать с острова, первые самостоятельно заработанные средства пришли к нему в 11-12 лет. Парней из академии отправляли подавать мячи на домашних матчах главной команды «Спортинга». В то время для мальчишек это было большой радостью: они видели вблизи своих кумиров, да еще и пополняли бюджет. Конечно, платили ребятам не очень много: по десять евро за игру.

Очень часто Криштиану просаживал практически всю сумму сразу в ресторанах фастфуда. Особенно он любил гамбургеры или шашлычки, продававшиеся прямо на улице у стадиона. Отчасти любовь к нездоровой пище объяснялась однообразным рационом в академии. К счастью, тренеры быстро надоумили его, что стать сильным и выносливым футболистом можно только при правильном питании. А именно такую цель ставил перед собой Криштиану Роналду. И в конце концов ее достиг.