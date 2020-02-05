ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Он поставил «Макбета», «Гамлета» и «Ревизора». Ушёл из жизни знаменитый белорусский режиссёр Борис Луценко

05.02.2020 13:02 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Знаменитый белорусский режиссер Борис Луценко скончался на 83-м году жизни. Большую часть своей творческой карьеры он посвятил Горьковскому театру. Служил он также сцене Купаловского, работал в театре-студии киноактера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он поставил «Макбета», «Гамлета» и «Ревизора». Ушёл из жизни знаменитый белорусский режиссёр Борис Луценко

Борис Луценко известен зрителям как постановщик сотни спектаклей, причем не только в Беларуси. Его талантом восхищались во многих странах: России, Украине, Латвии, Литве, Германии и Швейцарии. Самые знаменитые его работы «Макбет», «Гамлет» и «Ревизор». За них он был удостоен государственных и зарубежных премий.

Борис Луценко – заслуженный деятель искусств БССР, народный артист Беларуси, лауреат премии Президента «За духовное возрождение». Он также академик Международной академии театра.

Он поставил «Макбета», «Гамлета» и «Ревизора». Ушёл из жизни знаменитый белорусский режиссёр Борис Луценко

Последнее время Борис Луценко мало появлялся на публике, он тяжело болел. Одно из последних своих интервью он дал нашему телеканалу. В серии проекта «Тайны Беларуси» режиссер вспоминал, какой была легендарная актриса Стефания Станюта. Здесь подробнее.

Прощание с выдающимся режиссером состоится в пятницу, 7 февраля, в его родном Горьковском театре.

Он поставил «Макбета», «Гамлета» и «Ревизора». Ушёл из жизни знаменитый белорусский режиссёр Борис Луценко

Люди в материале: Борис Луценко
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Знаменитый белорусский режиссер Борис Луценко скончался на 83-м году жизни. Большую часть своей творческой карьеры он посвятил Горьковскому...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что концертный зал предлагает на февральских музыкальных вечерах?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика