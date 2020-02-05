Кривые, косые и для тех, кто объелся. Необычные дверные проемы в квартирах белорусов

Источник материала: Tut.by

Квартиру с типовой планировкой, особенно в панельном доме, сложно как-то разнообразить. Но можно. В середине 90-х, например, когда пришла мода на евроремонты, многие стали переделывать дверные проемы в арочные. Сейчас «дизайнерские» находки вообще не знают границ. Для понимания масштабов собрали для вас лучшие примеры того, каким может быть дверной проем в современной квартире.



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость