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Кривые, косые и для тех, кто объелся. Необычные дверные проемы в квартирах белорусов

05.02.2020 14:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Квартиру с типовой планировкой, особенно в панельном доме, сложно как-то разнообразить. Но можно. В середине 90-х, например, когда пришла мода на евроремонты, многие стали переделывать дверные проемы в арочные. Сейчас «дизайнерские» находки вообще не знают границ. Для понимания масштабов собрали для вас лучшие примеры того, каким может быть дверной проем в современной квартире.


Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость
 
 
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Сделали для вас веселую подборку дверных проемов, которые делают у себя в квартирах белорусы.
 
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