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Почему брестчанам не приходят посылки из Китая?
05.02.2020 14:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Ситуацию прокомментировала заместитель директора Брестского филиала РУП «Белпочта» Ирина Кондратюк:
– С учетом сложившейся за ряд лет практики в преддверии новогодних и рождественских праздников потоки почты, поступающей в Республику Беларусь, увеличиваются на 30-40%.
Прогнозируя данную ситуацию, РУП «Белпочта» в этот период привлекает дополнительный штат работников по обработке международных почтовых отправлений, а с 2020 года – с оформлением срочных трудовых договоров как с полной, так и с частичной занятостью с учетом соблюдения всех норм трудового законодательства Республики Беларусь.
Вместе с тем в течение января текущего года, помимо запланированных новогодних и рождественских потоков почты, в Республику Беларусь стала поступать в больших объемах почта из Китая и Сингапура, скопившаяся с ноября 2019-го в транзитном аэропорту Стамбула в Турции. Это привело к увеличению объема почты более чем в 2,3 раза и создало дополнительную незапланированную нагрузку в учреждениях международного почтового обмена города Минска.
РУП «Белпочта» предпринимает все возможные меры по сокращению сроков обработки увеличенного объема международных почтовых отправлений, приносит извинения за временные неудобства и просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
Что касается непосредственно работы Брестского филиала РУП «Белпочта», то все посылки обрабатываются и доставляются в срок без задержек.
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Ситуацию прокомментировала заместитель директора Брестского филиала РУП «Белпочта» Ирина Кондратюк: – С учетом сложившейся за ряд лет практики в преддверии...
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