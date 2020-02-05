|
«Лукойл»: решение об ограничениях вводилось точечно, чтобы не останавливать объекты и не нарушать контрактные обязательства
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские НПЗ полностью обеспечивают внутренний рынок топливом. Такое заявление «Белнефтехим» сделал после ситуации, озвученной в некоторых СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
4 февраля со ссылкой на пользователей АЗС компании «Лукойл» появилась информация, что в Бресте, а потом и в Барановичах дизель заправляют лишь до 100 литров в один бак, независимо от вида транспорта.
К слову, топливо на заправки белорусской «дочки» российской нефтекомпании поступают с наших отечественных нефтеперерабатывающих заводов.
Подтвердили и то, что решение об ограничениях вводилось «точечно, чтобы не останавливать объекты и не нарушать контрактные обязательства», и это касается лишь дизельного топлива и лишь двух-трех заправок по стране, которые располагаются в основном на трассах. К этому моменту они сняты.
– Ни лимита, ни ограничений никаких нет.
– Мне в бак столько не влезет.
Также в Белнефтехиме подчеркнули, что в настоящее время «НПЗ работают в прежнем режиме: полного удовлетворения потребностей внутреннего рынка в топливе».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Лукойл»: решение об ограничениях вводилось точечно, чтобы не останавливать объекты и не нарушать контрактные обязательства
Новости Беларуси. Белорусские НПЗ полностью обеспечивают внутренний рынок топливом. Такое заявление «Белнефтехим» сделал после ситуации, озвученной в некоторых...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)