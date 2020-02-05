Проект указа по ипотеке направят президенту

Проектная документация и проект указа с основными вопросами по ипотечному строительству разработаны и вскоре лягут на стол президента.

Об этом сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев журналистам перед началом коллегии Минстройархитектуры, передает БЕЛТА.

Документы готовятся на базе закона об ипотеке, рассмотрены все проблемные вопросы, выявленные в законодательстве.

Проект указа согласовали все заинтересованные стороны, и сейчас с ним работают эксперты. По словам Кухарева, документ будет внесен на рассмотрение Лукашенко в самое ближайшее время.

Вице-премьер сообщил также о разработке проекта указа о строительно-жилищных сбережениях.

Как сообщил вице-премьер, разработан и проект указа о строительно-жилищных сбережениях, который тоже будет направлен главе государства в ближайшее время.

Еще один вопрос, которым сейчас занимаются власти – разработка проектов квартир с малой площадью.

«Ведь не каждый человек имеет возможность построить квартиру жилой площадью в 60-70 кв.м. Мы недавно завершили строительство такого пилотного дома в Брестской области, там однокомнатные квартиры с жилплощадью около 30 кв.м, двухкомнатные - 42 кв.м, трехкомнатные - 53 кв.м. И они пользуются большим спросом», - отметил чиновник.

Напомним, о завершении работы над проектом указа о введении жилищной ипотеки сообщалось еще 20 февраля 2019 года. Тогда в Минэкономики заявили, что отправили документ в высшие государственные инстанции.

Вопрос о законодательстве в вопросе ипотечного строительства обсуждается властями уже почти 10 лет.

О внедрении ипотеки в Беларуси речь шла еще в 2011 году. Так, депутаты высказывались о том, что нужно создать адекватную законодательную базу. Кроме того, банковская система страны должна обладать достаточными финансовыми ресурсами.

В 2012 году планировалось создать национальное агентство по ипотечному жилищному кредитованию. Говорилось, что процесс может занять от полугода до трех и более лет.