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Проект указа по ипотеке направят президенту
Источник материала: БДГ
Проектная документация и проект указа с основными вопросами по ипотечному строительству разработаны и вскоре лягут на стол президента.
Об этом сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев журналистам перед началом коллегии Минстройархитектуры,
Документы готовятся на базе закона об ипотеке, рассмотрены все проблемные вопросы, выявленные в законодательстве.
Проект указа согласовали все заинтересованные стороны, и сейчас с ним работают эксперты. По словам Кухарева, документ будет внесен на рассмотрение Лукашенко в самое ближайшее время.
Вице-премьер сообщил также о разработке проекта указа о строительно-жилищных сбережениях.
Как сообщил вице-премьер, разработан и проект указа о строительно-жилищных сбережениях, который тоже будет направлен главе государства в ближайшее время.
Еще один вопрос, которым сейчас занимаются власти – разработка проектов квартир с малой площадью.
«Ведь не каждый человек имеет возможность построить квартиру жилой площадью в 60-70 кв.м. Мы недавно завершили строительство такого пилотного дома в Брестской области, там однокомнатные квартиры с жилплощадью около 30 кв.м, двухкомнатные - 42 кв.м, трехкомнатные - 53 кв.м. И они пользуются большим спросом», - отметил чиновник.
Напомним, о завершении работы над проектом указа о введении жилищной ипотеки
Вопрос о законодательстве в вопросе ипотечного строительства обсуждается властями уже почти 10 лет.
О внедрении ипотеки в Беларуси речь шла еще в 2011 году. Так, депутаты высказывались о том, что нужно
В 2012 году планировалось
В 2013 году Александр Лукашенко уже
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Проектная документация и проект указа с основными вопросами по ипотечному строительству разработаны и вскоре лягут на стол президента.
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