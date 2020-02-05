Беларусь заинтересована в беспошлинных поставках нефти из Казахстана — Игорь Ляшенко

Источник материала: Вороновская газета





Беларусь заинтересована в беспошлинных поставках нефти из Казахстана. Об этом сегодня журналистам заявил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко, передает корреспондент БЕЛТА .

По словам вице-премьера, соглашение по поставкам в Беларусь казахстанских нефти и нефтепродуктов находится в высокой степени готовности, остались в основном административные процедуры. «Думаю, оно будет подписано в самое ближайшее время, — сказал Игорь Ляшенко. — Больше вопрос касается коммерческого блока: поставка с пошлиной либо без. Он находится на рассмотрении казахстанской стороны. Интерес белорусской понятен — беспошлинная поставка нефти. Это позволит максимально приблизить ее к стоимости российской нефти».

Что касается способа доставки, то, как отметил вице-премьер, скорее всего, это будет трубопроводный транспорт.

Вице-премьер проинформировал, что делегация концерна «Белнефтехим» отправится в Казахстан для проведения предметных переговоров по поставкам нефти 6 февраля.

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь, а также по проекту соглашения и его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта. Ранее Александр Лукашенко не раз упоминал Казахстан в числе стран, откуда есть потенциальная возможность для организации поставок нефти в Беларусь. Этот вопрос в том числе обсуждался в октябре прошлого года во время официального визита главы белорусского государства в Казахстан.

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