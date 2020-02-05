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Рейтинг Трампа достиг максимальной отметки с момента инаугурации
05.02.2020 15:49 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Рейтинг доверия к президенту США Дональду Трампу сейчас самый высокий за все время его президентства, сообщает «Голос Америки» со ссылкой на результаты опроса компании Gallup.
Согласно результатам исследования американского института общественного мнения
Доверие к Трампу среди республиканцев составляет 94%.
42% избирателей, называющих себя независимыми, поддерживают работу президента. Их количество выросло на 3% по сравнению с предыдущим опросом.
Среди американских демократов 7% избирателей одобряют действия главы государства. Это ниже на 3 процента по сравнению с предыдущим исследованием.
Опрос проводился во время процесса импичмента, с 16 по 29 января. Исследователи опросили 1033 человека. Статистическая погрешность составляет 4%.
При этом американская общественность разделилась пополам — половина зарегистрированных избирателей США считают, что Трамп заслуживает быть избранным в Белый дом на второй срок в ноябре этого года.
Исследователи Gullop отмечают, что это самая сильная поляризация общества в США в истории их исследований.
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Рейтинг доверия к президенту США Дональду Трампу сейчас самый высокий за все время его президентства, сообщает «Голос Америки» со ссылкой на результаты опроса...
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