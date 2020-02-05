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Рейтинг Трампа достиг максимальной отметки с момента инаугурации

05.02.2020 15:49 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Рейтинг Трампа достиг максимальной отметки с момента инаугурации

Рейтинг доверия к президенту США Дональду Трампу сейчас самый высокий за все время его президентства, сообщает «Голос Америки» со ссылкой на результаты опроса компании Gallup.

Согласно результатам исследования американского института общественного мнения Gallup, Трампа поддерживают 49% американских избирателей.

Доверие к Трампу среди республиканцев составляет 94%.

42% избирателей, называющих себя независимыми, поддерживают работу президента. Их количество выросло на 3% по сравнению с предыдущим опросом.

Среди американских демократов 7% избирателей одобряют действия главы государства. Это ниже на 3 процента по сравнению с предыдущим исследованием.

Опрос проводился во время процесса импичмента, с 16 по 29 января. Исследователи опросили 1033 человека. Статистическая погрешность составляет 4%.

При этом американская общественность разделилась пополам — половина зарегистрированных избирателей США считают, что Трамп заслуживает быть избранным в Белый дом на второй срок в ноябре этого года.

Исследователи Gullop отмечают, что это самая сильная поляризация общества в США в истории их исследований.

 
 
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Рейтинг доверия к президенту США Дональду Трампу сейчас самый высокий за все время его президентства, сообщает «Голос Америки» со ссылкой на результаты опроса...
 
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