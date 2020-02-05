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«Крестьян надо спасать». Как заинтересовать молодежь сельским хозяйством?

05.02.2020 15:58 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Крестьян надо спасать». Как заинтересовать молодежь сельским хозяйством?
Фото из открытых источников

Министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий ХОТЬКО во время совещания у главы государства о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы АПК Витебской области высказал предложение заменить молодым аграриям срочную военную службу на службу в резерве, передает пресс-служба президента Беларуси.

«Чего его в армию тащить? Мы больше потеряем, - цитирует слова Александра Лукашенко пресс-служба. - Пусть они пять или десять лет, может, два года по два месяца отлучаются на военную подготовку, но мы их должны научить, чтобы они хотя бы в территориальной обороне могли служить».

Соответствующих предложений, как должна строиться работа в этом направлении, глава государства ждет от Министерства обороны и Госсекретариата Совета Безопасности. Такая поддержка для молодых специалистов тоже будет являться определенной льготой, заметил Александр Лукашенко. «Но пройти эту суровую школу жизни надо всем, - подчеркнул он. - Договорились. Проработаем этот вопрос. Нам надо найти оптимальный вариант».

«Крестьян надо спасать». Как заинтересовать молодежь сельским хозяйством?
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«Попросите у богатых»

Кроме того, на совещании речь шла о финансовом стимулировании молодых специалистов. Президент подчеркнул, что зарплата в этой сфере должна быть достойной, однако, по его словам, республиканский и областной бюджеты не следует перегружать созданием новых фондов поддержки, как это предлагалось.

«Богатых людей немало. Попросите у них понемножку, пусть отщипнут вам в этот фонд, понимая, что нам надо крестьян спасать. А вы из этих фондов будете поддерживать специалистов. Или еще какой-то вариант найдите. Но про бюджет даже не думайте. Не советую и в областной бюджет особо залазить», - сказал Александр Лукашенко.

Без экзаменов

Что касается выпускников агроклассов, то, как сообщил в эфире телеканала СТВ Анатолий Хотько на встрече с учениками одного из таких классов в Орше, дети смогут поступать в профильные вузы без вступительных испытаний.

«Крестьян надо спасать». Как заинтересовать молодежь сельским хозяйством?
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По результатам собеседования стать студентом можно будет только при соблюдении определенных условий. Во-первых, выпускник школы должен окончить обучение именно в классе аграрной направленности. Во-вторых, иметь оценку в аттестате по профильным предметам не ниже семерки (для аграрных специальностей это химия и биология, для инженерных - физика и математика). В-третьих, иметь целевое направление из хозяйства, куда отправится молодой специалист по окончании вуза.

«Цель проекта - подбор молодежи, ориентирование учащихся на то, чтобы в дальнейшем они могли связать свою деятельность с нашим агропромышленным комплексом», - отметил Анатолий Хотько.

Проект по открытию профильных классов аграрной направленности в белорусских школах реализуется с сентября 2018 года. Сегодня в стране насчитывается 400 агроклассов, где обучаются 2468 учащихся. Для ребят это возможность правильно определиться с выбором будущей профессии, для хозяйств - отобрать абитуриентов для обучения на условиях целевой подготовки специалистов по востребованным сельскохозяйственным профессиям.

 
 
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