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Министр здравоохранения - про зарплаты медиков по-новому: «Пока нареканий на расчеты не поступало»
Источник материала: Tut.by
Бюджетники, в том числе и медики, в феврале получат расчетные листки за январь, в которых зарплата будет рассчитана по новым правилам. «Пока никаких нареканий на расчеты не поступало», — заявил министр здравоохранения Владимир Караник перед VII съездом отраслевого профсоюза медиков,
Министр также отметил, что «скоро медиков ожидает очередное повышение зарплат». Владимир Караник напомнил о поручении президента — в 2020 году
В 2019 году соотношение уровня средней зарплаты в здравоохранении и аналогичного показателя по стране составило 80,3%, а в декабре 2019-го — 84,7%. Такая информация прозвучала на VII съезде Белорусского профсоюза работников здравоохранения.
По данным отраслевого профсоюза, в прошлом году средняя зарплата врачей составила 1 422,1 рубля, а среднего медперсонала — 876,2 рубля.
«Столько медики зарабатывают с учетом дополнительной нагрузки: на сегодня коэффициент совместительства составляет 1,36 — у врачей и 1,23 — у среднего медперсонала. И тем не менее существующий уровень доходов стал поводом для позитивных оценок в отрасли», — отмечают в Федерации профсоюзов.
Напомним, бюджетники в феврале получат январские зарплаты, которые будут рассчитаны по новым правилам. Для бюджетников с 1 января
С 1 января также единовременные выплаты на оздоровление для этих работников
В 2020 году средняя зарплата бюджетников должна превысить 920 рублей,
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Бюджетники, в том числе и медики, в феврале получат расчетные листки за январь, в которых зарплата будет рассчитана по новым правилам.
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