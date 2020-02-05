Проект указа об ипотеке скоро направят Лукашенко. Вице-премьер рассказал о будущем стройотрасли

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Министрестве архитектуры и строительства прошла коллегия с участием вице-премьера Владимира Кухарева. Перед началом мероприятия он рассказал, какие ориентиры у отрасли на ближайшее будущее, сообщает пресс-служба правительства. На каком свете сейчас проект указа об ипотеке, какому городу-спутнику уделят больше внимания и проекты каких квартир будут в приоритете — читайте в материале.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Владимир Кухарев рассказал, что в самое ближайшее время на рассмотрение президенту планируется внести проект указа об ипотеке. Документ согласован со всеми заинтересованными сторонами и проходит необходимые экспертизы.

— В нем прописаны основные вопросы, касающиеся развития ипотечного строительства. Мы его делаем на базе нашего закона об ипотеке, но отрегулировали все проблемные вопросы, которые были выявлены в работе этого документа.

Вице-премьер также рассказал о развитии городов-спутников, где сейчас могут строится минские очередники вне зависимости от даты постановки на учет.

— В этом году мы планируем возвести около 12 домов в двух микрорайонах Смолевичей. Также начато строительство детского сада, школы, в этом году начнем поликлинику. Ведется реконструкция дороги Р53 до Смолевичей.

По словам Кухарева, в этом году планируется серьезно заняться развитием Руденска.

— Этот город имеет большую перспективу. Но не будем забывать, что и все остальные города-спутники тоже развиваются. Дано задание проектным организациям в этом году переработать проектную документацию, которая позволит организовать там более интенсивные строительные работы.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Проектировщиков также ориентируют и на разработку проектов квартир с небольшой площадью.

— Ведь не каждый человек имеет возможность построить квартиру жилой площадью в 60−70 кв.м. Мы недавно завершили строительство такого пилотного дома в Брестской области, там однокомнатные квартиры с жилплощадью около 30 кв. м, двухкомнатные — 42 кв. м, трехкомнатные — 53 кв.м. И они пользуются большим спросом.

Кроме того, по словам Кухарева, в Беларуси разработаны и проекты новых частных домов — более комфортных и дешевых, которые позволят значительно увеличить объемы строительства индивидуального жилья.

Отрабатывается и вопрос о переходе на электрическое отопление, с чем пока есть проблемы .

— Это серьезный вопрос, ведь у нас завершается строительство АЭС, и мы должны максимально использовать электрическую энергию. Переработаны все проекты новых домов, зданий и сооружений, садов и школ, которые позволят переходить на отопление электроэнергией как на этапе строительства, так и капитального ремонта.