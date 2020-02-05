Прокуратурой Минской области направлено в суд уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Столбцовского района по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 317 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения (далее – ПДД) лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Предварительное расследование данного уголовного дела производилось управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области.

Согласно предъявленному обвинению водитель П., в ноябре 2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем, совершил наезд на двигавшегося в попутном направлении в соответствии с ПДД велосипедиста С., который от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.

Непосредственно после наезда водитель скрылся с места происшествия.

Принимая во внимание, что обвиняемый П. ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ППД, совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения, а также наступившие последствия — смерть человека, прокуратурой области обвиняемому изменена мера пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

Действующим уголовным законодательством за нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с лишением права управления транспортными средствами на срок до 5 лет.

Старший прокурор отдела прокуратуры

Минской области по надзору

за исполнением законодательства

УСК по Минской области Игорь Ролич