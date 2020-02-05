|
Львица с детенышами шла по дороге - навстречу ей выехал мотоциклист. Посмотрите, что она сделала
Источник материала: Tut.by
В индийском штате Гуджарат мужчина ехал по дороге на мотоцикле и совершенно внезапно наткнулся на львицу, которая вместе с детенышами шла ему навстречу. Такого развития событий мотоциклист явно не ожидал — он просто остановился перед хищником. Момент попал на видео: посмотрите, что произошло дальше.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неожиданную встречу сняли на видео очевидцы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)