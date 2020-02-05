ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С независимой задней подвеской и 38-дюймовым экраном: представлен новый Cadillac Escalade

05.02.2020 18:36 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На специальном мероприятии в Лос-Анджелесе состоялась премьера нового поколения полноразмерного внедорожника Cadillac Escalade.


В техническом плане пятая генерация Escalade широко унифицирована с пикапом Chevrolet Silverado, сменившего поколение еще в начале 2018 года, а также показанными в конце минувшего года новыми Tahoe и Suburban. Основным нововведением помимо новой более прочной рамы стала независимая многорычажная подвеска сзади, в пользу которой отказались от прежнего неразрезного моста.


Благодаря новой платформе Escalade стал крупнее и вместительнее предшественника. В длину машина подросла на 20 см — от носа до хвоста у внедорожника Cadillac теперь 5,38 м (5,76 м у удлиненной версии ESV), колесная база растянулась на 3,07 м (3,4 м у длиннобазного варианта), что на 12,5 см больше по сравнению с прежней моделью. Также разработчики заметно нарастили предельную вместимость багажного отделения, объем которого варьируется от 722 л за «галеркой» до 3089 л со сложенными сиденьями второго и третьего рядов (соответственно 1214 и 3585 л у Escalade ESV).


Впрочем, главная особенность нового Escalade — перед водителем. Это огромный и изогнутый 38-дюймовый OLED-монитор, который на деле состоит из трех раздельных дисплеев. Это 14,2-дюймовый экран для приборов, расположенный справа 16,9-дюймовый тачскрин медиасистемы и дополнительный информационный экран диагональю 7,2 дюйма по левую сторону от руля.


Еще одна новая «фишка» Escalade — аудиосистема AKG с 19 динамиками и сабвуфером в «базе» и 36 динамиками и тремя усилителями за доплату. В дополнение к уже известным адаптивным амортизаторам Magnetic Ride Control можно заказать пневмоподвеску Air Ride, также в списке опций появилась система полуавтономного вождения Super Cruise — по сути, это шоссейный автопилот, в штатном режиме не требующий держать руки на руле и дополненный новой функцией автоматической смены полосы. Для этого водителю все же необходимо указать желаемое направление поворотником, после чего автоматика приступает к маневру либо уведомляет о невозможности его совершения.


Основным для Escalade остался атмосферный V8 объемом 6,2 л, развивающий 426 л.с. и 623 Нм крутящего момента. А главная новость — это впервые доступный для модели дизель: уже известная по пикапу Silverado рядная «шестерка» объемом 3 л с отдачей 281 л.с. и 623 Нм. Коробка передач во всех случаях одна — 10-ступенчатый «автомат». Базовые версии будут иметь задний привод, за доплату предложат полноприводную трансмиссию с муфтой в приводе передних колес.


У американских дилеров новый Cadillac появится в третьем квартале текущего года, но нам, как водится, ждать придется еще дольше.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На специальном мероприятии в Лос-Анджелесе состоялась премьера нового поколения полноразмерного внедорожника Cadillac Escalade.
 
Новости дня
Новости разные
 
ПАДКАСТ ДНЯ: ахвочых яднацца з Расіяй паменела і “славянскі” кніжны кірмаш
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика