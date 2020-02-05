С независимой задней подвеской и 38-дюймовым экраном: представлен новый Cadillac Escalade

Источник материала: Tut.by

На специальном мероприятии в Лос-Анджелесе состоялась премьера нового поколения полноразмерного внедорожника Cadillac Escalade .





В техническом плане пятая генерация Escalade широко унифицирована с пикапом Chevrolet Silverado , сменившего поколение еще в начале 2018 года, а также показанными в конце минувшего года новыми Tahoe и Suburban. Основным нововведением помимо новой более прочной рамы стала независимая многорычажная подвеска сзади, в пользу которой отказались от прежнего неразрезного моста.





Благодаря новой платформе Escalade стал крупнее и вместительнее предшественника. В длину машина подросла на 20 см — от носа до хвоста у внедорожника Cadillac теперь 5,38 м (5,76 м у удлиненной версии ESV), колесная база растянулась на 3,07 м (3,4 м у длиннобазного варианта), что на 12,5 см больше по сравнению с прежней моделью. Также разработчики заметно нарастили предельную вместимость багажного отделения, объем которого варьируется от 722 л за «галеркой» до 3089 л со сложенными сиденьями второго и третьего рядов (соответственно 1214 и 3585 л у Escalade ESV).





Впрочем, главная особенность нового Escalade — перед водителем. Это огромный и изогнутый 38-дюймовый OLED-монитор, который на деле состоит из трех раздельных дисплеев. Это 14,2-дюймовый экран для приборов, расположенный справа 16,9-дюймовый тачскрин медиасистемы и дополнительный информационный экран диагональю 7,2 дюйма по левую сторону от руля.





Еще одна новая «фишка» Escalade — аудиосистема AKG с 19 динамиками и сабвуфером в «базе» и 36 динамиками и тремя усилителями за доплату. В дополнение к уже известным адаптивным амортизаторам Magnetic Ride Control можно заказать пневмоподвеску Air Ride, также в списке опций появилась система полуавтономного вождения Super Cruise — по сути, это шоссейный автопилот, в штатном режиме не требующий держать руки на руле и дополненный новой функцией автоматической смены полосы. Для этого водителю все же необходимо указать желаемое направление поворотником, после чего автоматика приступает к маневру либо уведомляет о невозможности его совершения.





Основным для Escalade остался атмосферный V8 объемом 6,2 л, развивающий 426 л.с. и 623 Нм крутящего момента. А главная новость — это впервые доступный для модели дизель: уже известная по пикапу Silverado рядная «шестерка» объемом 3 л с отдачей 281 л.с. и 623 Нм. Коробка передач во всех случаях одна — 10-ступенчатый «автомат». Базовые версии будут иметь задний привод, за доплату предложат полноприводную трансмиссию с муфтой в приводе передних колес.





У американских дилеров новый Cadillac появится в третьем квартале текущего года, но нам, как водится, ждать придется еще дольше.