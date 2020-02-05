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Россия поднимет затонувшие советские подлодки. Поднимут К-27, лежащую на дне Карского моря

05.02.2020 18:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В России намерены поднять погибшие советские атомоходы.

Фото: Норвежский институт морских исследований

 Варианты возвращения затонувших подводных лодок прорабатывают российские промышленники, атомные и морские КБ и НИИ, передает Mil.Press FLOT.

О планах поднять атомоходы изданию сообщили три источника. Согласно одному из них, уже в 2020 году Россия может вернуть первые подлодки. В частности, в первой половине года планируется возвращение К-27, лежащей на дне Карского моря. Согласно второму источнику, из бюджета выделены средства на создание специализированного судна «Нева-2019» для подъема подлодок. Третий собеседник издания утверждает, что на возведение судна в Санкт-Петербурге или Северодвинске потратят от трех до восьми миллиардов рублей, пишет lenta.ru

В раскрытом источником проекте 23570 описывается задача «разработки технического проекта комплексной технологии и технических средств для поиска, идентификации, подъема и передачи на утилизацию подводных потенциально опасных объектов». Как говорится в одном из документов ОКР «Технология-А(ТП)», экологическая реабилитация источников углеводородов на континентальном шельфе Карского и Баренцева морей и побережья архипелага Новая Земля должна быть выполнена до детальной разведки месторождений.

Согласно отчету источников, приоритетным считается подъем АПЛ К-27 и К-278 «Комсомолец». В июле 2019 года специалисты Норвежского института морских исследований сообщили о повышенном радиоактивном фоне в районе затонувшей субмарины К-278.


Лежавшая на глубине 75 метров К-27 была заложена в 1958 году, в 1962-м ее ввели в строй. После аварии в 1968 году от восстановления подлодки отказались, и она была затоплена. Спущенная на воду в 1983 году К-278 погибла в результате пожара после возвращения с боевой службы в Норвежском море 7 апреля 1989-го. В 1985 году под командованием капитана I ранга Юрия Зеленского К-278 установила мировой рекорд погружения — 1000 метров.
 
 
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