Трагедия в Турции: под двумя лавинами погибли более 30 человек, в том числе спасатели. Они искали пострадавших

Об этом сообщает турецкое информагентство «Анадолу» со ссылкой на губернатора провинции Мехмета Эмина Билмеза.





В результате первого схода лавины снежной волной накрыло микроавтобус и снегоуборочную машину, двигавшуюся по шоссе Ван — Бахчесарай. Погибли пять человек, шесть были спасены, двое пропали без вести. Для их поиска были задействованы группы спасателей.

Все фото: Анадолу

В среду район поиска накрыла очередная снежная лавина.





В результате погибли 11 сотрудников сил безопасности, в том числе восемь сотрудников жандармерии, более 50 человек получили ранения.





Около 30 сотрудников службы чрезвычайных ситуаций или были спасены, или выбрались из-под снега и были госпитализированы, сообщили в МВД.





По словам губернатора, число погибших может возрасти, так как поисково-спасательные работы продолжаются. Двух человек, пропавших во вторник, до сих пор не нашли.





На место схода лавины выехал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.





Синоптики прогнозируют, что снегопад в районе трагедии прекратится только в четверг. В пятницу осадки возобновятся и продолжатся до утра воскресенья.



