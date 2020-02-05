На Минской книжной выставке можно «подарить свой голос книге». Как это работает

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Самая интерактивная фишка Международной книжной выставки в Минске-2020 – это возможность подарить свой голос персонажу из любимого произведения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





– Можно подарить свой голос книге, любой книге, которая у нас есть в каталоге. Конкретно здесь, на Минской выставке-ярмарке, можно попробовать в качестве актера озвучания. То есть у нас есть конкретные отрывки из книг. Их можно зайти и записать в этой аудиобудке. А потом стать участником проекта «ЛитРес:Чтец» и озвучивать другие книги.

– А можно посмотреть, как это работает? (Подробнее в видеоматериале .)