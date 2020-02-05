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Олег Гайдукевич: «Ни один наш контакт, в том числе с США, никоим образом не нарушает союзные договорённости»
Источник материала: СТВ
Визит госсекретаря США Майка Помпео в Беларусь и белорусско-американские отношения обсуждали во время съёмок программы
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:
Третий момент: события на Украине тоже влияют, потому что площадка – Минский диалог, переговоры, которые происходят в Беларуси – несмотря на то, что их начинают критиковать отдельные политические силы в одной стране, в другой – альтернативы им не нашли. Что касается Российской Федерации: здесь чётко и понятно мы уже доказали не один раз. Первое – мы никогда не делали ничего в ущерб своим соседям и в нарушение договоренностей каких-то с Российской Федерацией. Ни один наш контакт, в том числе с США, никоим образом не нарушает союзные договорённости. Более того, давайте скажем правду, у Российской Федерации отношения с США и контакты не менее интенсивные, а более интенсивные. Нужен диалог. Альтернативы диалогу нет. Этот диалог выгоден, в том числе и Российской Федерации, то, что Беларусь ведёт. Это выгодно любой стране – диалог. По-другому нет. Альтернатива диалогу – это конфронтация, альтернатива диалогу – это отсутствие диалога, это значит штампы, это значит санкции, это значит какое-то недопонимание. Поэтому я оцениваю это только вот с такой позитивной, нормальной стороны. И подчеркну: очень важно, кто ведёт диалог с нашей стороны. Если диалог ведут политики, которые отстаивают свои национальные интересы, а это наш Президент, я спокоен. Вот и всё!
Также эксперты обсудили, как обеспечить демографический рост в Беларуси:
– «Путь наращивания и принятия в страну иммигрантов – это не белорусский путь»
– «Опыт, который существует в ряде стран, когда женщина имеет возможность на сокращённый рабочий день»
– «Мы сейчас вкладывали в третьего. Акцент уже стоит менять на стимулирование рождения второго ребёнка»
– «Там, где женщина не хочет рожать, значит, там её мало любят!»
Смотрите 5 февраля в 20.30 на СТВ.
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Олег Гайдукевич: «Ни один наш контакт, в том числе с США, никоим образом не нарушает союзные договорённости»
Визит госсекретаря США Майка Помпео в Беларусь и белорусско-американские отношения обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира». Игорь Марзалюк,...
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