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Изменились цены на скупку драгоценных металлов у белорусов

05.02.2020 18:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С 5 февраля изменились цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Золото подорожало. Теперь, к примеру, за грамм 750-й пробы дадут на два с половиной рубля больше – 66 рублей и 49 копеек, а за такое же количество 958-й – почти 85 рублей.

Изменились цены на скупку драгоценных металлов у белорусов

Выросла в цене и платина. Грамм теперь оценивается в 53 рубля 38 копеек. А вот серебро стало на копейку дешевле. За грамм металла 960-й пробы сейчас дадут 98 копеек.

Больше новостей экономики за 5 февраля читайте здесь

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. С 5 февраля изменились цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Золото...
 
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