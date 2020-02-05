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Изменились цены на скупку драгоценных металлов у белорусов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С 5 февраля изменились цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Золото подорожало. Теперь, к примеру, за грамм 750-й пробы дадут на два с половиной рубля больше – 66 рублей и 49 копеек, а за такое же количество 958-й – почти 85 рублей.
Выросла в цене и платина. Грамм теперь оценивается в 53 рубля 38 копеек. А вот серебро стало на копейку дешевле. За грамм металла 960-й пробы сейчас дадут 98 копеек.
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Новости Беларуси. С 5 февраля изменились цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Золото...
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