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Игорь Ляшенко: Беларусь заинтересована в беспошлинных поставках нефти из Казахстана
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в беспошлинных поставках нефти из Казахстана. Об этом сообщил вице-премьер – Игорь Ляшенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
6 февраля белорусская делегация направится в Казахстан для обсуждения вопросов поставки топлива в страну. Государство центрально-азиатского региона извлекает около 90а миллионов тонн чёрного золота в год. И при этом входит в список 15 крупнейших добытчиков.
Казахстан не раз назывался Александром Лукашенко потенциальным поставщиком нефти в Беларусь. Этот вопрос также обсуждался во время его официального визита в октябре в Нур-Султан. Соглашение по импорту углеводородного сырья в нашу страну планируют подписать в ближайшее время. Остались лишь детали. Они касаются коммерческого блока: поставлять нефть с пошлиной или без. Осуществляться доставка, скорее всего, будет через трубопровод.
Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Неделю назад Александр Лукашенко подписал указ, которым уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь, а также по проекту соглашения и его подписания при достижении договорённости в пределах одобренного проекта.
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Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в беспошлинных поставках нефти из Казахстана. Об этом сообщил вице-премьер – Игорь Ляшенко, сообщили в программе...
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