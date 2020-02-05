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Игорь Ляшенко: Беларусь заинтересована в беспошлинных поставках нефти из Казахстана

05.02.2020 22:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в беспошлинных поставках нефти из Казахстана. Об этом сообщил вице-премьер – Игорь Ляшенко,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Игорь Ляшенко: Беларусь заинтересована в беспошлинных поставках нефти из Казахстана

6 февраля белорусская делегация направится в Казахстан для обсуждения вопросов поставки топлива в страну. Государство центрально-азиатского региона извлекает около 90а миллионов тонн чёрного золота в год. И при этом входит в список 15 крупнейших добытчиков. 

Игорь Ляшенко: Беларусь заинтересована в беспошлинных поставках нефти из Казахстана

Казахстан не раз назывался Александром Лукашенко потенциальным поставщиком нефти в Беларусь. Этот вопрос также обсуждался во время его официального визита в октябре в Нур-Султан. Соглашение по импорту углеводородного сырья в нашу страну планируют подписать в ближайшее время. Остались лишь детали. Они касаются коммерческого блока: поставлять нефть с пошлиной или без. Осуществляться доставка, скорее всего, будет через трубопровод.

Игорь Ляшенко: Беларусь заинтересована в беспошлинных поставках нефти из Казахстана

Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Соглашение находится в  высокой степени готовности. Интерес белорусской, понятно, беспошлинная поставка нефти. Поскольку это позволит приблизить к  стоимости ценообразования на российскую нефть. В то же время скажу, что основной наш фокус по-прежнему остаётся на переговорах в конце недели, которые пройдут в Сочи по формированию цен на нефть и газ. Потому скажу, что основной наш фокус там. Мы справедливо ожидаем стабилизации подходов от наших поставщиков  из Российской Федерации.  

Игорь Ляшенко: Беларусь заинтересована в беспошлинных поставках нефти из Казахстана

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Неделю назад Александр Лукашенко подписал указ, которым уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь, а также по проекту соглашения и его подписания при достижении договорённости в пределах одобренного проекта.

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Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в беспошлинных поставках нефти из Казахстана. Об этом сообщил вице-премьер – Игорь Ляшенко,  сообщили в программе...
 
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