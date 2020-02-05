ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Представители «Белнефтехима» отправятся в Нур-Султан 6 февраля на переговоры по поставкам нефти

05.02.2020 21:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Представители «Белнефтехима» отправятся в Нур-Султан 6 февраля на переговоры по альтернативным поставкам нефти, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Пул Первого».

Переговоры с Казахстаном о поставках нефтепродуктов в Беларусь вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко охарактеризовал фразой: «высокая степень готовности». На данный момент стороны обсуждают вопрос пошлин. А уже завтра, 6 февраля, представители «Белнефтехима» отправятся в Нур-Султан на переговоры с казахской стороной. В этот же день тему энергоресурсов обсудят и во Дворце Независимости в Минске.


Однако ответ на вопрос «кто будет поставлять нефть в Беларусь» будет получен только после встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина. Она состоится 7 февраля в российском городе Сочи.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представители «Белнефтехима» отправятся в Нур-Султан 6 февраля на переговоры по альтернативным поставкам нефти, сообщает корреспондент агентства...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Не помню, куда крутила руль». Что рассказала обвиняемая в смертельном ДТП со своими родными
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

05.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.02.2020
Полымя

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика