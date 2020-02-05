Представители «Белнефтехима» отправятся в Нур-Султан 6 февраля на переговоры по поставкам нефти

Переговоры с Казахстаном о поставках нефтепродуктов в Беларусь вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко охарактеризовал фразой: «высокая степень готовности». На данный момент стороны обсуждают вопрос пошлин. А уже завтра, 6 февраля, представители «Белнефтехима» отправятся в Нур-Султан на переговоры с казахской стороной. В этот же день тему энергоресурсов обсудят и во Дворце Независимости в Минске.









Однако ответ на вопрос «кто будет поставлять нефть в Беларусь» будет получен только после встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина. Она состоится 7 февраля в российском городе Сочи.



