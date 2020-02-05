МИД Китая: число выздоровевших от коронавируса вдвое превысило число погибших

Источник материала: СТВ

Новости Китая. Уже вторые сутки наблюдается заметный спад числа заболевших коронавирусом. Количество тех, кого удалось вылечить от инфекции, вдвое превысило число погибших. Об этом сообщили в МИД Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





По последним данным, жертвами эпидемии стали без малого 500 человек. Выздоровели – около 900. Заразившихся – почти 25 тысяч.

Как выглядит карантинный центр около Тюмени, куда эвакуировали белорусов из Китая

Накануне в Японии из-за больного коронавирусом мужчины на карантин отправили огромный круизный лайнер. Инфекцию выявили у 10 пассажиров.





Самолёт с 243 пассажирами развернули из-за шутки парня. Он сказал, что болен коронавирусом

Несколько часов назад подобный случай произошёл в порту Гонконга. На сушу не пускают около двух тысяч человек. У 30 из них – температура, кашель и боль в горле. На борту они будут находиться до тех пор, пока не будут известны результаты анализов. Тем временем, продолжается эвакуация иностранцев из центра эпидемии – провинции Хубэй.