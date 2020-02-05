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Когда бес в ребро: бабушка задушила подушкой возбудившегося после виагры пенсионера

05.02.2020 21:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Ленинградской области 67-летняя пенсионерка задушила 70-летнего соседа, который стал приставать к ней, приняв виагру.


Фото: Pixabay

Теперь пожилой женщине грозит тюрьма.
Как сообщают российские интернет-сайты, 67-летняя женщина из Санкт-Петербурга некоторое время состояла в романтических отношениях с 70-летним жителем Гатчины.

Отношения пенсионеров носили исключительно платонический характер. В свободное время жительница Санкт-Петербурга приезжала в Гатчину в гости к своему поклоннику.

Когда женщина в очередной раз приехала к своему ухажёру, тот принял таблетку виагры, рассчитывая на интимную близость.


Однако женщина ответила отказом на приставания. Тогда мужчина решил добиться своего силой. 

Рассердившаяся пенсионерка схватила подушку и задушила настойчивого поклонника. После случившегося она поспешила домой.

Позднее пенсионерку задержали. Теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы. 
 
 
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В Ленинградской области 67-летняя пенсионерка задушила 70-летнего соседа, который стал приставать к ней, приняв виагру.
 
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