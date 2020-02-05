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«Столичный транспорт и связь» об отключении валидаторов через 15 секунд: «Однозначно внедряться не будет в Минске»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Не надо слов, не надо паники. Отключать валидаторы в автобусах пока не планируют, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Валерий Шкуратов, директор предприятия «Столичный транспорт и связь»:
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«Столичный транспорт и связь» об отключении валидаторов через 15 секунд: «Однозначно внедряться не будет в Минске»
Новости Беларуси. Не надо слов, не надо паники. Отключать валидаторы в автобусах пока не планируют, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Напомним,...
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