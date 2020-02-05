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Приложение с расписанием маршруток заработает в Минске

05.02.2020 22:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Расписание маршруток теперь в каждом телефоне. Специальное приложение уже можно скачать и протестировать, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Приложение с расписанием маршруток заработает в Минске

До этого узнать время прибытия маршрутного такси минчане могли только на сайте «Столичного транспорта и связи». Уже сейчас в пробном режиме приложение «Транспорт бай» доступно на всех платформах.

Приложение с расписанием маршруток заработает в Минске

Сюда загрузили всю информацию о 600 столичных маршрутках. В будущем в приложение добавят и остальной транспорт.

Приложение с расписанием маршруток заработает в Минске


Андрей Илларионов, заместитель директора предприятия «Столичный транспорт и связь»:
В настоящий момент пользователи могут скачать данное приложение и увидеть в реальном времени движение маршрутных такси, а также воспользоваться иным функционалом данного приложения для своего удобства.  

Люди в материале: Андрей Илларионов
 
 
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Новости Беларуси. Расписание маршруток теперь в каждом телефоне. Специальное приложение уже можно скачать и протестировать, сообщили в программе «Столичные...
 
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