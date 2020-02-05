Приложение с расписанием маршруток заработает в Минске

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Расписание маршруток теперь в каждом телефоне. Специальное приложение уже можно скачать и протестировать, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





До этого узнать время прибытия маршрутного такси минчане могли только на сайте «Столичного транспорта и связи». Уже сейчас в пробном режиме приложение «Транспорт бай» доступно на всех платформах.





Сюда загрузили всю информацию о 600 столичных маршрутках. В будущем в приложение добавят и остальной транспорт.







Андрей Илларионов, заместитель директора предприятия «Столичный транспорт и связь»:

В настоящий момент пользователи могут скачать данное приложение и увидеть в реальном времени движение маршрутных такси, а также воспользоваться иным функционалом данного приложения для своего удобства.