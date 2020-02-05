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Приложение с расписанием маршруток заработает в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Расписание маршруток теперь в каждом телефоне. Специальное приложение уже можно скачать и протестировать, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
До этого узнать время прибытия маршрутного такси минчане могли только на сайте «Столичного транспорта и связи». Уже сейчас в пробном режиме приложение «Транспорт бай» доступно на всех платформах.
Сюда загрузили всю информацию о 600 столичных маршрутках. В будущем в приложение добавят и остальной транспорт.
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Новости Беларуси. Расписание маршруток теперь в каждом телефоне. Специальное приложение уже можно скачать и протестировать, сообщили в программе «Столичные...
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