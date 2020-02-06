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Дом в лесу от профессиональных архитекторов из США: минимализм, камин и датская мебель
Источник материала: Tut.by
На склоне холма в штате Нью-Йорк пара профессиональных архитекторов построила загородный дом для своей семьи, где можно забыть об интернете и пообщаться с природой. Здание получилось экологичным, стильным и современным. Чем оно примечательно, рассказывает
Дом расположен посреди охраняемой лесистой местности на горе в округе Алстер. Его реализовала супружеская пара, которая владеет компанией IDS/R Architecture. Двухэтажное здание занимает площадь 185 квадратных метров.
На строительство потребовалось полгода, еще полгода понадобилось на отделку интерьеров.
На первом этаже расположены две спальни, ванная комната, а также гостиная, совмещенная с кухней и столовой.
На втором этаже находятся мезонин, который служит запасной комнатой, офис и склад.
Много предметов мебели и интерьера в доме принадлежит датским брендам Hay или Vipp. Например, отдельно стоящая черная кухонная столешница Vipp является неотъемлемой частью дизайна кухни.
В доме также можно увидеть черный камин от датского бренда Rais, но с весны до осени дом получает всю энергию от солнца.
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Здание получилось экологичным, стильным и современным.
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