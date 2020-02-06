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Сколько нужно будет платить банку, если взять в кредит 15 тысяч рублей на новый автомобиль

06.02.2020 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Последние три месяца ставки по кредитам в банках снижаются. FINANCE.TUT.BY узнал, на каких условиях сейчас можно оформить банковский кредит на новое авто из салона. Отметим, что за редким исключением банки установили по этим продуктам одинаковые ставки и конкурируют между собой  уже по другим условиям предоставления кредита.


Фото: autocar.co.uk

Мы включили в обзор только кредиты на покупку нового автомобиля из салона. Ключевой критерий отбора — отсутствие привязки к определенному дилеру, салону или марке автомобиля.

В таблице указаны условия, которые действуют сегодня на приобретение нового авто.

Банк, кредит

Срок; ставка

Сумма кредита; обеспечение, комиссии

Банк ВТБ,

Авто без залога

13−60 месяцев; 14,9% — первые 90 дней, далее — 19,9%

от 2 500 до 25 000 BYN;

неустойка, до 10 000 BYN без справки о доходах

Белагропромбанк,

На приобретение автомобиля у автодилера

до 7 лет; 12,15% (-0,95 п. п) в первый год, далее — 12,32%

от 1000 BYN до 70% стоимости авто;

поручительство или залог; в случае залога обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца; договор залога — 50 BYN, договор поручительства — 25 BYN

Белинвестбанк,

На приобретение автомобиля

7 лет; 12,32%

до 70% стоимости авто;

неустойка и залог авто с обязательным страхованием «полное АВТО КАСКО»

БНБ-Банк,

Оранжевый драйв

2, 4 года; 12,32%

от 3000 BYN до 50% стоимости кредита;

залог авто, обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; без справки о доходах при сумме до 35 000 BYN

БПС-Сбербанк,

Главная дорога со Сбербанком!

до 7 лет; 12,32%

от 500 BYN до 50−100% стоимости авто в зависимости от обеспечения, но не более $ 100 тыс в эквиваленте;

в зависимости от доли собственного участия: неустойка, залог авто, залог нежилой недвижимости, гарантийный депозит, поручительство 1−2 физлиц; в случае залога обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца; договор залога и договор поручительства — 30 BYN

Приорбанк,

Кредит на новый автомобиль

5 лет; 12,32%

от 9 900 BYN до 124 300 BYN, но не более 80% стоимости авто;

поручительство супруга/супруги и залог; обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца

Приорбанк,

Просто Авто

до 7 лет; 10% — 1й месяц, далее 12,32%

до 24 900 BYN;

неустойка; справка о доходах за 3 месяца

РРБ-Банк,

Автокредит «Автохит»

5 лет; 12,32%

от 5 000 BYN до 50 000 BYN, но не более 80% стоимости авто;

неустойка и залог; справка о доходах за 3 месяца

Технобанк,

Поехали!

4 года; 12,32%

от 5 до 100 000 BYN, но не более 80% стоимости авто;

неустойка и залог (обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца

Франсабанк,

Кредит на приобретение нового авто

до 7 лет; 12,32%

до 70% стоимости авто;

неустойка и залог, при необходимости поручительство; обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца

Цептер Банк,

Цептер Авто

1; 1,5; 2, 5 или 7 лет; 12,32%

до 90% стоимости авто;

залог; без справки о доходах при доле собственного участия более 45%

Банк, кредит, срок и ставка

Сумма кредита; обеспечение, комиссии

Банк ВТБ,

Авто без залога

13−60 месяцев; 14,9% — первые 90 дней, далее — 19,9%

от 2 500 до 25 000 BYN;

неустойка, до 10 000 BYN без справки о доходах

Белагропромбанк,

На приобретение автомобиля у автодилера

до 7 лет; 12,15% (-0,95 п. п) в первый год, далее — 12,32%

от 1000 BYN до 70% стоимости авто;

поручительство или залог; в случае залога обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца; договор залога — 50 BYN, договор поручительства — 25 BYN

Белинвестбанк,

На приобретение автомобиля

7 лет; 12,32%

до 70% стоимости авто;

неустойка и залог авто с обязательным страхованием «полное АВТО КАСКО»

БНБ-Банк,

Оранжевый драйв

2, 4 года; 12,32%

от 3000 BYN до 50% стоимости кредита;

залог авто, обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; без справки о доходах при сумме до 35 000 BYN

БПС-Сбербанк,

Главная дорога со Сбербанком!

до 7 лет; 12,32%

от 500 BYN до 50−100% стоимости авто в зависимости от обеспечения, но не более $ 100 тыс в эквиваленте;

в зависимости от доли собственного участия: неустойка, залог авто, залог нежилой недвижимости, гарантийный депозит, поручительство 1−2 физлиц; в случае залога обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца; договор залога и договор поручительства — 30 BYN

Приорбанк,

Кредит на новый автомобиль

5 лет; 12,32%

от 9 900 BYN до 124 300 BYN, но не более 80% стоимости авто;

поручительство супруга/супруги и залог; обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца

Приорбанк,

Просто Авто

до 7 лет; 10% — 1й месяц, далее 12,32%

до 24 900 BYN;

неустойка; справка о доходах за 3 месяца

РРБ-Банк,

Автокредит «Автохит»

5 лет; 12,32%

от 5 000 BYN до 50 000 BYN, но не более 80% стоимости авто;

неустойка и залог; справка о доходах за 3 месяца

Технобанк,

Поехали!

4 года; 12,32%

от 5 до 100 000 BYN, но не более 80% стоимости авто;

неустойка и залог (обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца

Франсабанк,

Кредит на приобретение нового авто

до 7 лет; 12,32%

до 70% стоимости авто;

неустойка и залог, при необходимости поручительство; обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца

Цептер Банк,

Цептер Авто

1; 1,5; 2, 5 или 7 лет; 12,32%

до 90% стоимости авто;

залог; без справки о доходах при доле собственного участия более 45%

Особенности рынка автокредитов на данный момент:

  • Отличие автокредита от обычного потребительского — в первоначальном взносе. Доля ваших средств в стоимости авто должна составить от 10 — 50% в зависимости от банка. Поэтому для получения автокредита по большинству программ понадобится накопить первоначальный взнос;
  • Но есть исключения. Взять кредит на всю стоимость авто можно по программе Банка ВТБ и по одной из программ Приорбанка;
  • В качестве обеспечения используется залог и поручительство (иногда). Но есть варианты попроще: в Банке ВТБ и в Приорбанке по кредиту «Просто Авто» достаточно неустойки;
  • В случаях, когда обеспечением является залог авто, многие банки требуют обязательное страхование «полное АВТО КАСКО». Но не везде: в РРБ-Банке страховать автомобиль не обязательно;
  • В Белорусском народном банке, Банке ВТБ и Цептер Банке можно оформить автокредит без справки о доходах. При соблюдении определённых условий;
  • Срок погашения автокредитов — от 1 до 7 лет. Штрафы и комиссии за досрочное погашение по рассмотренным в таблице кредитам не предусмотрены;
  • С осени прошлого года (с момента нашего последнего обзора) ставки по кредитам на авто снизились на 0,68−1,38 п. п;

Во сколько обойдется кредит

Предположим, что понравившийся нам новый автомобиль в салоне стоит 10 000 в экиваленте. Из них 3000 долларов — первоначальный взнос, а на 7 000 долларов в эквиваленте возьмем кредит. Таким образом, сумма кредита составит порядка 15 000 рублей.

Максимальный платеж по самому дешевому кредиту (под самую популярную ставку в 12,32% годовых) с дифференцированным графиком погашения будет равен 325 рублей, а общая переплата за 7 лет составит 6 539,12 рубля.

 
 
Ссылка на источник 71
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С осени прошлого года (с момента нашего последнего обзора) ставки по кредитам на авто снизились на 0,68−1,38 процентных пункта.
 
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