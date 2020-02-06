Сколько нужно будет платить банку, если взять в кредит 15 тысяч рублей на новый автомобиль

Источник материала: Tut.by

Последние три месяца ставки по кредитам в банках снижаются. FINANCE.TUT.BY узнал, на каких условиях сейчас можно оформить банковский кредит на новое авто из салона. Отметим, что за редким исключением банки установили по этим продуктам одинаковые ставки и конкурируют между собой уже по другим условиям предоставления кредита.



Фото: autocar.co.uk

Мы включили в обзор только кредиты на покупку нового автомобиля из салона. Ключевой критерий отбора — отсутствие привязки к определенному дилеру, салону или марке автомобиля.

В таблице указаны условия, которые действуют сегодня на приобретение нового авто.

Банк, кредит Срок; ставка Сумма кредита; обеспечение, комиссии Банк ВТБ, Авто без залога 13−60 месяцев; 14,9% — первые 90 дней, далее — 19,9% от 2 500 до 25 000 BYN; неустойка, до 10 000 BYN без справки о доходах Белагропромбанк, На приобретение автомобиля у автодилера до 7 лет; 12,15% (-0,95 п. п) в первый год, далее — 12,32% от 1000 BYN до 70% стоимости авто; поручительство или залог; в случае залога обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца; договор залога — 50 BYN, договор поручительства — 25 BYN Белинвестбанк, На приобретение автомобиля 7 лет; 12,32% до 70% стоимости авто; неустойка и залог авто с обязательным страхованием «полное АВТО КАСКО» БНБ-Банк, Оранжевый драйв 2, 4 года; 12,32% от 3000 BYN до 50% стоимости кредита; залог авто, обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; без справки о доходах при сумме до 35 000 BYN БПС-Сбербанк, Главная дорога со Сбербанком! до 7 лет; 12,32% от 500 BYN до 50−100% стоимости авто в зависимости от обеспечения, но не более $ 100 тыс в эквиваленте; в зависимости от доли собственного участия: неустойка, залог авто, залог нежилой недвижимости, гарантийный депозит, поручительство 1−2 физлиц; в случае залога обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца; договор залога и договор поручительства — 30 BYN Приорбанк, Кредит на новый автомобиль 5 лет; 12,32% от 9 900 BYN до 124 300 BYN, но не более 80% стоимости авто; поручительство супруга/супруги и залог; обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца Приорбанк, Просто Авто до 7 лет; 10% — 1й месяц, далее 12,32% до 24 900 BYN; неустойка; справка о доходах за 3 месяца РРБ-Банк, Автокредит «Автохит» 5 лет; 12,32% от 5 000 BYN до 50 000 BYN, но не более 80% стоимости авто; неустойка и залог; справка о доходах за 3 месяца Технобанк, Поехали! 4 года; 12,32% от 5 до 100 000 BYN, но не более 80% стоимости авто; неустойка и залог (обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца Франсабанк, Кредит на приобретение нового авто до 7 лет; 12,32% до 70% стоимости авто; неустойка и залог, при необходимости поручительство; обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца Цептер Банк, Цептер Авто 1; 1,5; 2, 5 или 7 лет; 12,32% до 90% стоимости авто; залог; без справки о доходах при доле собственного участия более 45%

Банк, кредит, срок и ставка Сумма кредита; обеспечение, комиссии Банк ВТБ, Авто без залога 13−60 месяцев; 14,9% — первые 90 дней, далее — 19,9% от 2 500 до 25 000 BYN; неустойка, до 10 000 BYN без справки о доходах Белагропромбанк, На приобретение автомобиля у автодилера до 7 лет; 12,15% (-0,95 п. п) в первый год, далее — 12,32% от 1000 BYN до 70% стоимости авто; поручительство или залог; в случае залога обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца; договор залога — 50 BYN, договор поручительства — 25 BYN Белинвестбанк, На приобретение автомобиля 7 лет; 12,32% до 70% стоимости авто; неустойка и залог авто с обязательным страхованием «полное АВТО КАСКО» БНБ-Банк, Оранжевый драйв 2, 4 года; 12,32% от 3000 BYN до 50% стоимости кредита; залог авто, обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; без справки о доходах при сумме до 35 000 BYN БПС-Сбербанк, Главная дорога со Сбербанком! до 7 лет; 12,32% от 500 BYN до 50−100% стоимости авто в зависимости от обеспечения, но не более $ 100 тыс в эквиваленте; в зависимости от доли собственного участия: неустойка, залог авто, залог нежилой недвижимости, гарантийный депозит, поручительство 1−2 физлиц; в случае залога обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца; договор залога и договор поручительства — 30 BYN Приорбанк, Кредит на новый автомобиль 5 лет; 12,32% от 9 900 BYN до 124 300 BYN, но не более 80% стоимости авто; поручительство супруга/супруги и залог; обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца Приорбанк, Просто Авто до 7 лет; 10% — 1й месяц, далее 12,32% до 24 900 BYN; неустойка; справка о доходах за 3 месяца РРБ-Банк, Автокредит «Автохит» 5 лет; 12,32% от 5 000 BYN до 50 000 BYN, но не более 80% стоимости авто; неустойка и залог; справка о доходах за 3 месяца Технобанк, Поехали! 4 года; 12,32% от 5 до 100 000 BYN, но не более 80% стоимости авто; неустойка и залог (обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца Франсабанк, Кредит на приобретение нового авто до 7 лет; 12,32% до 70% стоимости авто; неустойка и залог, при необходимости поручительство; обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца Цептер Банк, Цептер Авто 1; 1,5; 2, 5 или 7 лет; 12,32% до 90% стоимости авто; залог; без справки о доходах при доле собственного участия более 45%

Особенности рынка автокредитов на данный момент:

Отличие автокредита от обычного потребительского — в первоначальном взносе. Доля ваших средств в стоимости авто должна составить от 10 — 50% в зависимости от банка. Поэтому для получения автокредита по большинству программ понадобится накопить первоначальный взнос;

Но есть исключения. Взять кредит на всю стоимость авто можно по программе Банка ВТБ и по одной из программ Приорбанка ;

и по одной из программ ; В качестве обеспечения используется залог и поручительство (иногда). Но есть варианты попроще: в Банке ВТБ и в Приорбанке по кредиту «Просто Авто» достаточно неустойки;

В случаях, когда обеспечением является залог авто, многие банки требуют обязательное страхование «полное АВТО КАСКО». Но не везде: в РРБ-Банке страховать автомобиль не обязательно;

страховать автомобиль не обязательно; В Белорусском народном банке , Банке ВТБ и Цептер Банке можно оформить автокредит без справки о доходах. При соблюдении определённых условий;

, Банке ВТБ и можно оформить автокредит без справки о доходах. При соблюдении определённых условий; Срок погашения автокредитов — от 1 до 7 лет. Штрафы и комиссии за досрочное погашение по рассмотренным в таблице кредитам не предусмотрены;

С осени прошлого года (с момента нашего последнего обзора ) ставки по кредитам на авто снизились на 0,68−1,38 п. п;

Во сколько обойдется кредит

Предположим, что понравившийся нам новый автомобиль в салоне стоит 10 000 в экиваленте. Из них 3000 долларов — первоначальный взнос, а на 7 000 долларов в эквиваленте возьмем кредит. Таким образом, сумма кредита составит порядка 15 000 рублей.

Максимальный платеж по самому дешевому кредиту (под самую популярную ставку в 12,32% годовых) с дифференцированным графиком погашения будет равен 325 рублей, а общая переплата за 7 лет составит 6 539,12 рубля.