Сколько нужно будет платить банку, если взять в кредит 15 тысяч рублей на новый автомобиль

Последние три месяца ставки по кредитам в банках снижаются. FINANCE.TUT.BY узнал, на каких условиях сейчас можно оформить банковский кредит на новое авто из салона. Отметим, что за редким исключением банки установили по этим продуктам одинаковые ставки и конкурируют между собой уже по другим условиям предоставления кредита.
Мы включили в обзор только кредиты на покупку нового автомобиля из салона. Ключевой критерий отбора — отсутствие привязки к определенному дилеру, салону или марке автомобиля.
В таблице указаны условия, которые действуют сегодня на приобретение нового авто.
Банк, кредит
Срок; ставка
Сумма кредита; обеспечение, комиссии
Банк ВТБ,
Авто без залога
13−60 месяцев; 14,9% — первые 90 дней, далее — 19,9%
от 2 500 до 25 000 BYN;
неустойка, до 10 000 BYN без справки о доходах
Белагропромбанк,
На приобретение автомобиля у автодилера
до 7 лет; 12,15% (-0,95 п. п) в первый год, далее — 12,32%
от 1000 BYN до 70% стоимости авто;
поручительство или залог; в случае залога обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца; договор залога — 50 BYN, договор поручительства — 25 BYN
Белинвестбанк,
На приобретение автомобиля
7 лет; 12,32%
до 70% стоимости авто;
неустойка и залог авто с обязательным страхованием «полное АВТО КАСКО»
БНБ-Банк,
Оранжевый драйв
2, 4 года; 12,32%
от 3000 BYN до 50% стоимости кредита;
залог авто, обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; без справки о доходах при сумме до 35 000 BYN
БПС-Сбербанк,
Главная дорога со Сбербанком!
до 7 лет; 12,32%
от 500 BYN до 50−100% стоимости авто в зависимости от обеспечения, но не более $ 100 тыс в эквиваленте;
в зависимости от доли собственного участия: неустойка, залог авто, залог нежилой недвижимости, гарантийный депозит, поручительство 1−2 физлиц; в случае залога обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца; договор залога и договор поручительства — 30 BYN
Приорбанк,
Кредит на новый автомобиль
5 лет; 12,32%
от 9 900 BYN до 124 300 BYN, но не более 80% стоимости авто;
поручительство супруга/супруги и залог; обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца
Приорбанк,
Просто Авто
до 7 лет; 10% — 1й месяц, далее 12,32%
до 24 900 BYN;
неустойка; справка о доходах за 3 месяца
РРБ-Банк,
Автокредит «Автохит»
5 лет; 12,32%
от 5 000 BYN до 50 000 BYN, но не более 80% стоимости авто;
неустойка и залог; справка о доходах за 3 месяца
Технобанк,
Поехали!
4 года; 12,32%
от 5 до 100 000 BYN, но не более 80% стоимости авто;
неустойка и залог (обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца
Франсабанк,
Кредит на приобретение нового авто
до 7 лет; 12,32%
до 70% стоимости авто;
неустойка и залог, при необходимости поручительство; обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца
Цептер Банк,
Цептер Авто
1; 1,5; 2, 5 или 7 лет; 12,32%
до 90% стоимости авто;
залог; без справки о доходах при доле собственного участия более 45%
Банк, кредит, срок и ставка
Сумма кредита; обеспечение, комиссии
Банк ВТБ,
Авто без залога
13−60 месяцев; 14,9% — первые 90 дней, далее — 19,9%
от 2 500 до 25 000 BYN;
неустойка, до 10 000 BYN без справки о доходах
Белагропромбанк,
На приобретение автомобиля у автодилера
до 7 лет; 12,15% (-0,95 п. п) в первый год, далее — 12,32%
от 1000 BYN до 70% стоимости авто;
поручительство или залог; в случае залога обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца; договор залога — 50 BYN, договор поручительства — 25 BYN
Белинвестбанк,
На приобретение автомобиля
7 лет; 12,32%
до 70% стоимости авто;
неустойка и залог авто с обязательным страхованием «полное АВТО КАСКО»
БНБ-Банк,
Оранжевый драйв
2, 4 года; 12,32%
от 3000 BYN до 50% стоимости кредита;
залог авто, обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; без справки о доходах при сумме до 35 000 BYN
БПС-Сбербанк,
Главная дорога со Сбербанком!
до 7 лет; 12,32%
от 500 BYN до 50−100% стоимости авто в зависимости от обеспечения, но не более $ 100 тыс в эквиваленте;
в зависимости от доли собственного участия: неустойка, залог авто, залог нежилой недвижимости, гарантийный депозит, поручительство 1−2 физлиц; в случае залога обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца; договор залога и договор поручительства — 30 BYN
Приорбанк,
Кредит на новый автомобиль
5 лет; 12,32%
от 9 900 BYN до 124 300 BYN, но не более 80% стоимости авто;
поручительство супруга/супруги и залог; обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца
Приорбанк,
Просто Авто
до 7 лет; 10% — 1й месяц, далее 12,32%
до 24 900 BYN;
неустойка; справка о доходах за 3 месяца
РРБ-Банк,
Автокредит «Автохит»
5 лет; 12,32%
от 5 000 BYN до 50 000 BYN, но не более 80% стоимости авто;
неустойка и залог; справка о доходах за 3 месяца
Технобанк,
Поехали!
4 года; 12,32%
от 5 до 100 000 BYN, но не более 80% стоимости авто;
неустойка и залог (обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца
Франсабанк,
Кредит на приобретение нового авто
до 7 лет; 12,32%
до 70% стоимости авто;
неустойка и залог, при необходимости поручительство; обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца
Цептер Банк,
Цептер Авто
1; 1,5; 2, 5 или 7 лет; 12,32%
до 90% стоимости авто;
залог; без справки о доходах при доле собственного участия более 45%
Особенности рынка автокредитов на данный момент:
Отличие автокредита от обычного потребительского — в первоначальном взносе. Доля ваших средств в стоимости авто должна составить от 10 — 50% в зависимости от банка. Поэтому для получения автокредита по большинству программ понадобится накопить первоначальный взнос;
Но есть исключения. Взять кредит на всю стоимость авто можно по программе Банка ВТБ и по одной из программ Приорбанка;
В качестве обеспечения используется залог и поручительство (иногда). Но есть варианты попроще: в Банке ВТБ и в Приорбанке по кредиту «Просто Авто» достаточно неустойки;
В случаях, когда обеспечением является залог авто, многие банки требуют обязательное страхование «полное АВТО КАСКО». Но не везде: в РРБ-Банке страховать автомобиль не обязательно;
Срок погашения автокредитов — от 1 до 7 лет. Штрафы и комиссии за досрочное погашение по рассмотренным в таблице кредитам не предусмотрены;
С осени прошлого года (с момента нашего последнего обзора) ставки по кредитам на авто снизились на 0,68−1,38 п. п;
Во сколько обойдется кредит
Предположим, что понравившийся нам новый автомобиль в салоне стоит 10 000 в экиваленте. Из них 3000 долларов — первоначальный взнос, а на 7 000 долларов в эквиваленте возьмем кредит. Таким образом, сумма кредита составит порядка 15 000 рублей.
Максимальный платеж по самому дешевому кредиту (под самую популярную ставку в 12,32% годовых) с дифференцированным графиком погашения будет равен 325 рублей, а общая переплата за 7 лет составит 6 539,12 рубля.