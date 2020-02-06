Источник материала: Новости Волковыска

«Мы пока обсуждаем эту тему, – сказал Министр. – Дело в том, что конкурсная ситуация обусловлена разными обстоятельствами: и наличием конкретных мест, которые выделяются, и теми результатами, которые есть, в том числе внутренними экзаменами, собеседованиями».

По словам Игоря Карпенко, на счет пороговых значений есть разные мнения. В том числе предлагается их отменить, поскольку была изменена методика подсчета баллов, давая возможность любому абитуриенту с тем баллом, который он набрал, участвовать в конкурсе, пишет БЕЛТА.

Есть предложение оставить пороговые значения на прежнем уровне, отметил Министр. И есть предложение поднять эти пороговые значения.

«Если будем отменять пороговые значения, мы об этом скажем. Пока идет обсуждение», – резюмировал Игорь Карпенко.