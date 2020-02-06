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«Лось должен был стоить больше!» Голливудский актёр запостил в Instagram беларуские деньги времён 90-х

06.02.2020 09:38 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Один из главных героев 15-сезонного сериала «Сверхъестественное» Джаред Падалеки (известный также под именем своего персонажа – Сэма Винчестера) запостил в своем инстаграме новое фото. Неожиданно, но, кажется, американскому актеру есть, что сказать всей Беларуси!

«Теперь, когда я вижу, что никаких серьезных последствий не будет, я хотел бы публично поблагодарить страну Беларусь за тайный сговор со мной насчет дизайна ее официальной валюты... Я бы сказал, мы здорово поговорили по телефону (если исключить тот факт, что лось должен был стоить больше!)», – написал Джаред.

На фото Падалеки держит первые собственные деньги беларусов, которые появились в стране в далеком 1992 году – после распада Советского Союза. Тогда на банкноты наносили изображения животных: зайцев, белок, рысей, волков, зубров и так далее. Иллюстрацию зайца-русака, кстати, взяли из детской книги «Звери и птицы нашей страны» от 1957 года, что практически моментально сделало название «зайчик» народным – оно быстро распространилось на все беларуские деньги. А уже в 1975 году этот же заяц-русак попал на коробок спичек сувенирной серии «Беловежская пуща».

Удивительно, но Джареда, которому сейчас 37 лет, в то время просто не сущестсовало. Вывод о его причастности к облику национальной валюты веремен 90-х напрашивается сам собой: это что-то сверхъестественное! А вот как в лучшем разрешении выглядят те самые купюры из поста актера:

Читайте по теме: История белорусской валютной фотожабы

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Один из главных героев 15-сезонного сериала «Сверхъестественное» Джаред Падалеки (известный также под именем своего персонажа – Сэма Винчестера) запостил в своем...
 
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