X-Factor назвал даты кастингов в регионах Беларуси

Источник материала: Газета Авангард





Белтелерадиокомпания озвучила даты предварительных кастингов на шоу X-Factor, которые пройдут во всех областных центрах и нескольких крупных городах Беларуси.

Продемонстрировать свои таланты на предкастингах смогут все желающие старше 16 лет. Претендентов будут делить на четыре категории: девушки и парни от 16 до 25 лет, старше 25 лет, вокальные коллективы.

Даты проведения предкастингов:

Гродно — 14 и 15 марта;

Могилев — 21 и 22 марта;

Гомель — 26 и 27 марта;

Витебск и Брест — 4 и 5 апреля;

Барановичи — 18 апреля;

Лида — 19 апреля;

Бобруйск — 26 апреля.

В Минске кастинги планируются в мае.

Все адреса будут объявлены организаторами позже. Отобранные на предварительном кастинге участники будут демонстрировать свой талант на кастинге со съемками. 12 лучших попадут в само шоу, которое выйдет в эфир в начале сентября.