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В Горках запретили антенны на фасадах домов – вот на каких улицах
06.02.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Райисполком запретил устанавливать индивидуальные антенны и кондиционеры на фасадах жилых домов, находящихся на центральных улицах Горок.
Где запрещено устанавливать на фасадах антенны и другие конструкции?
Центральная площадь, проспект Интернациональный, площадь Якубовского, улица Якубовского, улица Советская, улица Сурганова (до пересечения с Озёрной), улица Вокзальная, улица Бруцеро-Ерофеевская.
Запрет также касается зданий, которые входят в список историко-культурных ценностей.
Решение райисполкома от 31 декабря прошлого года ссылается на постановление Совмина 2013 года. Согласно ему для установки спутниковой антенны нужно обращаться за разрешением к местным властям. Таким образом, запрет на установку без согласования действовал и ранее.
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Райисполком запретил устанавливать индивидуальные антенны и кондиционеры на фасадах жилых домов, находящихся на центральных улицах Горок. Где запрещено...
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