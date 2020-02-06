В Горках запретили антенны на фасадах домов – вот на каких улицах

Источник материала: Горецкий вестник

Райисполком запретил устанавливать индивидуальные антенны и кондиционеры на фасадах жилых домов, находящихся на центральных улицах Горок.





Где запрещено устанавливать на фасадах антенны и другие конструкции?

Центральная площадь, проспект Интернациональный, площадь Якубовского, улица Якубовского, улица Советская, улица Сурганова (до пересечения с Озёрной), улица Вокзальная, улица Бруцеро-Ерофеевская.

Запрет также касается зданий, которые входят в список историко-культурных ценностей.

Решение райисполкома от 31 декабря прошлого года ссылается на постановление Совмина 2013 года. Согласно ему для установки спутниковой антенны нужно обращаться за разрешением к местным властям. Таким образом, запрет на установку без согласования действовал и ранее.