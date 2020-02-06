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В Горках запретили антенны на фасадах домов – вот на каких улицах

06.02.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Райисполком запретил устанавливать индивидуальные антенны и кондиционеры на фасадах жилых домов, находящихся на центральных улицах Горок.

 

В Горках запретили антенны на фасадах домов – вот на каких улицах
Фото использовано для иллюстрации

 

Где запрещено устанавливать на фасадах антенны и другие конструкции?

Центральная площадь, проспект Интернациональный,  площадь Якубовского, улица Якубовского, улица Советская, улица Сурганова (до пересечения с Озёрной), улица Вокзальная, улица Бруцеро-Ерофеевская.

Запрет также касается зданий, которые входят в список историко-культурных ценностей.

 

Решение райисполкома от 31 декабря прошлого года ссылается на постановление Совмина 2013 года. Согласно ему для установки спутниковой антенны нужно обращаться за разрешением к местным властям. Таким образом, запрет на установку без согласования действовал и ранее.


 
 
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  Райисполком запретил устанавливать индивидуальные антенны и кондиционеры на фасадах жилых домов, находящихся на центральных улицах Горок.     Где запрещено...
 
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